Ryszard Rynkowski odwołuje koncerty. Dramaty gwiazdy

W najbliższych tygodniach Ryszard Rynkowski miał spotkać się z publicznością podczas kilku wydarzeń w różnych miastach. W planach widniały m.in. koncert 22 marca w Warszawie w Domu Kultury Świt, a także występy 20 kwietnia we Włocławku i 27 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorzy i instytucje, z którymi kontaktowali się zainteresowani, przekazują jednak, że te terminy przestają być aktualne.

Ryszard Rynkowski odwołuje koncerty. Ma problemy zdrowotne

W przypadku Warszawy potwierdzono, że koncert zaplanowany na 22 marca w Domu Kultury Świt nie odbędzie się. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela instytucji wynika, że decyzja zapadła po stronie organizatora, a powodem ma być stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego. To ważny sygnał dla osób, które planowały wyjście na wydarzenie w stolicy, bo nie chodzi o drobną zmianę logistyczną, lecz o pełne odwołanie. Dodatkowo podkreślano, że występ był już wcześniej przeniesiony z października, co komplikuje szanse na szybkie ustalenie nowego terminu.

Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle przekazał przedstawiciel domu kultury w rozmowie z Plejadą.

Podobny komunikat dotyczy Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie koncert miał odbyć się 27 kwietnia. Przedstawiciel Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury przekazał, że wydarzenie nie odbędzie się, a na ten moment zostało wstrzymane. W praktyce oznacza to, że osoby czekające na potwierdzenie szczegółów muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie przedstawiono nowej daty ani decyzji, co będzie dalej. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli pojawią się kolejne wieści, będą o nich informować.

Koncert nie odbędzie się. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować przekazał Przedstawiciel Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury na łamach Plejady.

Warto przypomnieć, że w lutym menedżer Ryszarda Rynkowskiego zabrał głos w związku z odwołanym koncertem.

Menedżer Ryszarda Rynkowskiego zabrał głos. Publiczność nie zobaczy gwiazdy w najbliższym czasie

W sprawie planów na kolejne miesiące głos zabierał menedżer artysty, Bogdan Zep. Przekazywał, że publiczność nie zobaczy piosenkarza na scenie w najbliższych miesiącach, a wszystkie koncerty zostały przełożone na jesień. Jednocześnie informował krótko, że samopoczucie Ryszarda Rynkowskiego jest bardzo dobre. Na ten moment nie podano jednak, kiedy dokładnie artysta wróci do regularnego koncertowania i kiedy stan zdrowia pozwoli na stały powrót na scenę.

Zobacz także: