91. gala rozdania Oscarów wzbudza sporo emocji. W tym roku kontrowersji jest szczególnie dużo. Widzom nie spodobały się nowe zasady, które chciała wprowadzić Akademia. Przypomnijmy, że w ramach skrócenia imprezy organizatorzy chcieli wręczyć aż cztery statuetki podczas reklam. Oznaczało to, że jeśli "Zimna wojna" otrzymałaby Oscara za najlepsze zdjęcia, my nie zobaczylibyśmy tego podczas transmisji. Decyzja Akademii spotkała się z ogromnym sprzeciwem ze strony środowiska filmowego. Ostatecznie wycofano się z tego kontrowersyjnego pomysłu.

Reklama

Oscary 2019: kto poprowadzi galę?

Kolejną sprawą, która wywołuje mieszane uczucia, jest fakt, że w tym roku na gali zabraknie prowadzącego. Nie było bowiem chętnych, którzy chcieliby zmierzyć się z tym odpowiedzialnym zadaniem. Jedynym śmiałkiem był Kevin Hart. Komik wycofał się jednak, ponieważ na jego Twitterze znaleziono wpisy sprzed kilku lat, które miały charakter homofobiczny.

Jak więc będzie wyglądała 91. gala rozdania Oscarów? Podobno niektóre wypowiedzi zostaną nagrane wcześniej i puszczone z offu. Organizatorzy robią jednak wszystko, aby zachęcić widzów do oglądania imprezy. Stąd też dobór artystów, którzy pojawią się na scenie. Wśród nich wymienia się między innymi Lady Gagę. Teraz pojawiły się kolejne nazwiska.

Zespół Queen wystąpi podczas oscarowej gali

Na oficjalnym profilu Akademii pojawił się wpis, w którym ogłoszono, że podczas uroczystej gali na scenie zaprezentuje się zespół Queen. Obecnie tworzą go dwaj członkowie z pierwotnego składu: gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor. Niedawno dołączył do nich Adam Lambert, którego widzowie znają między innymi z amerykańskiego "Idola". Już teraz zagraniczne media ogłosiły, że występ zespołu Queen będzie jednym z najmocniejszych i najbardziej wzruszających momentów podczas gali.

Nie bez powodu na scenie pojawi się ta kultowa grupa. Przypomnijmy, że film "Bohemian Rhapsody", który opowiada o życiu Freddiego Mercury'ego i fenomenie zespołu Queen, może zdobyć Oscara aż w pięciu kategoriach: za najlepszy film, najlepszą rolę męską pierwszoplanową, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż oraz za najlepszy montaż dźwięku.

Zobacz także: Owoce pokryte 24-karatowym, jadalnym złotem! Znamy menu na Oscary 2019

Oscary 2019: gdzie oglądać?

91. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 24 na 25 lutego. W Polsce całą imprezę (łącznie z czerwonym dywanem) w odkodowanym paśmie pokaże Canal+. Transmisję w Stanach będzie można obejrzeć na kanale ABC.

Akademia ogłosiła, że na Oscarach wystąpi zespół Queen

Wyśpiewają Oscara dla filmu "Bohemian Rhapsody"?

East News

Reklama

Zobacz także: Jak dziś wyglądają żyjący członkowie zespołu Queen? Zdjęcia mogą was zaskoczyć!