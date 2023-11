4 z 4

John Deacon był basistą zespołu Queen w latach 1971 – 1997. Dołączył do grupy rok po jej powstaniu. Spod jego pióra wyszły przeboje „I want to break free”, „Another one bites the dust”, „You're my best friend”. Aktualnie mieszka w Londynie ze swoją żoną, Veronicą Tetzlaff.