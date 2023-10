2 z 7

Choć miał mocny głos, wielki talent i był zdeterminowany, by zrobić karierę (swój pierwszy zespół założył w wieku 11 lat), nie spełniłby swoich marzeń, gdyby nie przypadek. W 1964 roku na Zanzibarze wybuchła krwawa rewolucja i rodzina Bulsarów postanowiła uciec do Anglii. Dla Freddiego przeprowadzka oznaczała szansę. Żeby pomóc rodzicom, pracował jako pomywacz naczyń na lotnisku Heathrow, a potem, na prośbę mamy, zaczął też studiować grafikę w Ealing Art College, ale od początku pobytu w Anglii robił wszystko, by zaczepić się w jakimś początkującym zespole rockowym.

Najbardziej zależało mu, by dołączyć do grupy Smile, w której grali Brian May i Roger Taylor, ale oni nie potrzebowali wokalisty. Przez pierwsze lata Freddie przewinął się przez kilka kapel, ale w żadnej nie zagrzał miejsca. Jedynym jego sukcesem z tego okresu było to, że wypracował swój barwny, wyrazisty wizerunek sceniczny, do czego zainspirował go jego ówczesny idol Jimi Hendrix. Obcisłe, kolorowe stroje, błyszczące tkaniny, seksowne uniformy, które wówczas zaczął kolekcjonować, z czasem stały się nieodłącznym elementem jego scenicznego wizerunku. Do pełni szczęścia brakowało mu tylko jednego: zespołu, dzięki któremu mógłby zaprezentować światu swój talent. W końcu się doczekał. W 1970 roku Tim Staffell, frontman Smile, odszedł z zespołu, a wtedy Freddie zaproponował Mayowi i Taylorowi, że zajmie jego miejsce. Od razu przekonał ich też, że powinni zmienić nazwę kapeli, bo Smile jest po prostu nijakie. Zamiast tego zaproponował Queen, a sam zmienił nazwisko na Mercury.