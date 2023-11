Już za kilka dni poznamy zwycięzców tegorocznych Oscarów! Na wielkiej gali, 24 lutego, Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyzna 24 statuetki w kategoriach m.in. najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy film czy najlepsze zdjęcia. Transmisja telewizyjna wyjątkowo w tym roku została skrócona z 4 do 3 godzin. Zmiana długości gali zakończyła się oscarowym kryzysem, jednak po fali krytyki Akademia zmieniła zdanie! Co to dla nas oznacza?

Wszystkie Oscary 2019 w telewizji

91. Gala Oscarów zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już, że uroczystość w tym roku odbędzie się bez prowadzącego. Transmisja w telewizji potrwa 3 godziny. W związku z ograniczeniem czasu emisji prezydent Akademii ogłosił, że widzowie nie zobaczą przyznania nagród w 4 kategoriach. Oscary za zdjęcia, montaż, charakteryzację i aktorski film krótkometrażowy miały być wręczane podczas reklam!

Nie sugeruje, jakie nagrody powinny być przyznawane podczas reklam w noc Oscarów, ale proszę: kinematografia i edycja są sercem naszego rzemiosła! - napisał Guillermo del Toro, reżyser, producent i scenarzysta filmowy.

Po fali krytyki jaka spadła na Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej władze z piątku na sobotę zmieniły zdanie. Dla nas oznacza to, że gdyby nominowany Łukasz Żal za zdjęcia w "Zimnej Wojnie" otrzymał Oscara, zobaczymy to na ekranie! Film Pawła Pawlikowskiego o statuetkę powalczy również w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy reżyser. Ale czy mamy szansę wrócić do Polski z trzema Oscarami? Niestety zdaniem bukmacherów przegramy z "Romą" Alfonso Cuarona i z "Faworytą" Giorgosa Lanthimosa. Filmy pokonały nas już na "brytyjskich Oscarach", czyli nagrodach BAFTA. "Zimna Wojna" do domu wróciła z pustymi rękoma...

Oscary - gdzie oglądać?

91. gala rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 24 lutego o godzinie 20 w USA, czyli w nocy polskiego czasu z 24 na 25 lutego. Transmisję w Stanach będzie można obejrzeć na kanale ABC, a w Polsce na Canal+.

Film "Zimna Wojna" otrzymał 3 nominacje do Oscarów

Czy mamy szansę na statuetkę?

