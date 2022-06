Opole 2022: Katarzyna Cichopek pokazała swoją suknię na festiwal. Tren kreacji robi wrażenie! 

8 czerwca startuje jubileuszowy, 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Impreza potrwa aż cztery dni. Podczas tegorocznego festiwalu na scenie zaprezentują się najwięksi polscy artyści, na czele z Marylą Rodowicz, Krzysztofem Krawczykiem czy też Edytą Geppert. Nie zabraknie też przedstawicieli młodego pokolenia muzyków. Na festiwalu w Opolu zaprezentuje się między innymi Margaret oraz Natalia Szroeder. Zobacz: Tego na festiwalu w Opolu jeszcze nie było! Jeden z koncertów zostanie przerwany! Dlaczego? Kto poprowadzi festiwal w Opolu? Na uwagę zasługują nie tylko gwiazdy, ale również prowadzący festiwal w Opolu. Każdego dnia będzie to ktoś inny. Największym zaskoczeniem dla widzów może być postać Ifi Ude. Kim jest ta egzotyczna piękność? Ifi Ude to artystka, która szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w 3. edycji programu "Must Be The Music". Piosenkarce udało się dotrzeć do półfinału. Co ciekawe, choć Ifi Ude urodziła się w Nigerii, większość swojego życia spędziła właśnie w Opolu. Piosenkarka mieszkała tam ze swoją babcią. Później dziewczyna przeprowadziła się do Warszawy, gdzie skończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. To właśnie w stolicy jej kariera nabrała tempa. W tym roku Ifi Ude chciała reprezentować nasz kraj na konkursie Eurowizji. Jednak ostatecznie Polacy postawili na DJ-a Gromee oraz Lukasa Meijera. Zobacz: To ona może reprezentować nas na Eurowizji 2018! Poznajcie Ifi Ude! Co sądzi o Margaret? Trzeci dzień festiwalu w Opolu - koncert "Od Opola do Opola" Ifi Ude pojawi się na scenie opolskiego festiwalu w niedzielę. Towarzyszyć jej będzie Tomasz Kammel oraz Andrzej Krzywy. To egzotyczne trio poprowadzi koncert "Od Opola do Opola". Podczas tej imprezy zostaną zaprezentowane najważniejsze muzyczne wydarzenia, które miały miejsce w...