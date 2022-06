Katarzyna Cichopek objęła Macieja Kurzajewskiego. Jego reakcja zaskakuje! Jest nagranie

Po rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, pojawiły się spekulacje, że aktorka mogła związać się z Maciejem Kurzajewskim. Tych dwoje spędza ze sobą sporo czasu, wszystko za sprawą wspólnej pracy w prowadzeniu "Pytania na śniadanie". Niedawno do mediów przedostało się nagranie prywatnej rozmowy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Sprawa ma trafić do sądu. Okazuje się, że aktorka może wiedzieć, kto mógł posunąć się do ingerowania w jej prywatność. Katarzyna Cichopek wie, kto nagrał jej rozmowę z Maciejem Kurzajewskim? Zamieszanie wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego robi się coraz bardziej niepokojące. Już nie chodzi o same plotki wokół ich rzekomego romansu ale również czyny, które zakłócają ich poza medialne życie. Niedawno do mediów trafiło nagranie prywatnej rozmowy Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek, podczas której aktorka miała żywo dyskutować. I chociaż treść nie została ujawniona przez media, to wciąż jest to nielegalny czyn, który podlega karze. Sam Maciej Kurzajewski skomentował aferę z nagraniem prywatnej rozmowy , nie ukrywał był przerażony zaistniałą sytuacją i przyznał, że sprawa została skierowana na policję. Konfrontacja z takim zachowaniem okazała się być dla dziennikarza stresująca. Jak podaje "Super Express", anonimowa wiadomość rozesłana do mediów, miała zostać nagrana przez podsłuch zamontowany w samochodzie jednej z gwiazd. Urządzenie zarejestrowało rozmowę telefoniczną pomiędzy Katarzyną Cichopek a Maciejem Kurzajewskim. Jak informuje dziennik, aktorka domyśla się, kto może być tego autorem. Zobacz także: Katarzyna Cichopek zapowiada na Instagramie: "...a dziś wieczorem wyściskam Cię..." Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek...