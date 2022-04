Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem nie tylko w "Pytaniu na śniadanie"? "Dobrze się rozumieją"

Zła wiadomość dla fanów Macieja Kurzajewskiego i programu "The Wall. Wygraj marzenia" ! Okazuje się, że show nie będzie kontynuowane i wkrótce zniknie z anteny. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl trzeci sezon programu był ostatnim i nie powstaną już nowe odcinki. Dlaczego władze TVP podjęły taką decyzję? Stacja nie komentuje medialnych doniesień, ale wszystko wskazuje na to, że decyzja była związana z coraz gorszymi wynikami oglądalności. Ile osób oglądało ostatnią serię "The Wall. Wygraj marzenia" z Maciejem Kurzajewskim w roli gospodarza? Wyniki oglądalności "The Wall. Wygraj marzenia" Ostatnia edycja programu "The Wall. Wygraj marzenia" od września br. była pokazywana na antenie Telewizyjnej Dwójki - show było nadawane w niedzielę o godzinie 20:05 - wcześniejsze serie programu były pokazywane na antenie TVP 1. Niestety, okazuje się, że przeniesienie "The Wall. Wygraj marzenia" negatywnie wpłynęło na wyniki oglądalności. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl ostatni sezon programu oglądało średnio 670 tysięcy widzów. Oznacza to, że w porównaniu do wyników drugiego sezonu, który był emitowany w ubiegłym roku na antenie TVP 1, teleturniej stracił 579 tysięcy widzów! Ostatni odcinek najnowszej serii "The Wall. Wygraj marzenia" widzowie mogli zobaczyć 6 października, a w kolejne niedziele TVP 2 będzie pokazywała powtórki show. Na szczęście fani Macieja Kurzajewskiego mogą oglądać go w reaktywowanym po latach programie "Czar par". Show jest pokazywane na antenie TVP 2 w każdy piątek o godzinie 20:45. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl najnowszą odsłonę show ogląda średnio 1,32 mln widzów, co jest sporym sukcesem. Żałujecie, że nie powstaną nowe odcinki "The Wall. Wygraj...