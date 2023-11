Internauci byli jednak bezlitośni dla wykonawców i organizatorów! Najbardziej oberwało się Rafałowi Brzozowskiemu, który wyrasta na największą gwiazdą TVP - w końcu i śpiewa prawie na każdej imprezie/festiwalu, i prowadzi "Koło Fortuny"... Nie dało się również nie zauważyć, że frekwencja w Opolu była dość niska. Oto najmocniejsze, ale zarazem najpopularniejsze komentarze internautów pod jednym z postów na Facebooku Festiwalu:

BOŻE, co za dno! Tego nie da się oglądać, a co dopiero słuchać. To jest chyba festiwal tandety i kiczu - z muzyką ten fałsz nie ma za dużo wspólnego

A myślałem że gorzej od Brzozowskiego się już nie da. A jednak... prawdziwa żenada. A Hajto miał minę jakby się zastanawiał " co ja tutaj robię?

Jeszcze raz zaśpiewa Brzozowski a strzela sobie w łeb..

Btw. Ale pusto na publiczności :) dobra zmiana nie przyszła?:-)

Nie mogę na to patrzeć, ależ chłam...

Te wszystkie "hity" mundialowe to też totalna lipa..

Patrzę i jestem zniesmaczona i zażenowana tym co widzę i co się tam odpierdziela... I ten Brzozowski z niemilosiernym parciem na szkło...

Dziady, tylko nie wiem, która część. Już się pogubiłem.... A im dalej, tym więcej spróchniałych drzew???????????? Zobaczcie też jaka frekwencja...