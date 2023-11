Reklama

Pierwszego dnia 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wybrany został polski przebój tegorocznego Mundialu 2018 w Rosji! Widzowie w głosowaniu sms-owym wybrali hit zespołu Kombi - "Polska drużyna". Ci, którzy słysząc nazwę "Kombi", wydaje się, że chodzi o zespół z Grzegorzem Skawińskim na wokalu, są w błędzie. W tym przypadku chodzi o grupę, której liderem jest Sławomir Łosowski, a na froncie znajduje się Zbigniew Fil.

Skąd takie zamieszanie? Konflikt zespołów postaramy się wyjaśnić jak najprościej. Od ponad 15 lat na polskiej scenie funkcjonują dwa zespoły, śpiewające te same hity - "Kombi" (przed jedno "i") oraz "Kombii" (przez dwa "i"). Jest jednak spora różnica między nimi. Zespół Kombi, ten przez jedno "i", powstał w 1969 roku - został założony przez Sławomira Łosowskiego. W 1975 roku dołączyli do niego Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. W 1992 roku ze względy na chorobę żony Łosowskiego zespół zawiesił działalność. Wówczas Skawiński i Tkaczyk odeszli z grupy, zakładając autorski projekt "Skawalker", w 1994 roku zamieniony na "O.N.A" (po dołączeniu do nich Agnieszki Chylińskiej). Zespół rozpadł się w 2003 roku, a panowie zaczęli grać pod nazwą "Kombii" (od 2003 roku). Z kolei Łosowski (z Kombi przez jedno "i"), w 2004 roku, za namową fanów, wrócił do koncertowania. W 2005 roku do zespołu przyjął wokalistę, Zbigniewa Filę i od tego czasu grają jako "Kombi":

A Kombi i Kombii jest trochę jak nieudane małżeństwo, które ma wspólne dziecko: muzykę. "Ze Sławkiem Łosowskim wzięliśmy "rozwód" bardzo, bardzo dawno temu" – mówił w naTemat.pl Grzegorz Skawiński. Nie wierzyłem, że Grzegorz i Waldek są zdolni do takiego kroku. W ogóle zdziwiłem się, że Grzegorz, który wprost rzygał muzyką KOMBI i chciał zawsze grać gitarowego – mówił Łosowski w wywiadzie dla pomponik.pl.

Od lat więc na scenie funkcjonują oba zespoły - "Kombii" oraz "Kombi". Ten drugi wyśpiewał hit Mundialu - piosenka "Polska drużyna" przypadła do gustu widzom, ale opinie internautów są skrajne, choć w większości negatywne:

Czy zgadzacie się z nimi? Posłuchajcie zwycięskiej piosenki zespołu Kombi.