Opatulona Małgorzata Rozenek z torbą za 100 tys. zł mknie do jubilera! Stylowa nawet na co dzień
Małgorzacie Rozenek nawet deszczowy, śnieżny dzień nie przeszkadza w zakupach. Gwiazda TVN właśnie została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy w drodze do butiku z biżuterią. Celebrytka nie zapomniała o swojej ulubionej torbie. W końcu wydała na nią majątek...
Małgorzata Rozenek na przestrzeni ostatnich lat zrobiła zawrotną karierę i nie tylko podbiła show-biznes, ale stworzyła też własną markę odzieżową, założyła fundację, aktywnie działa na rzecz dostępu do in vitro, a prywatnie niedawno przeprowadziła się z rodziną do wymarzonego domu. Niedawno została także prowadzącą "Królową przetrwania", [ponadto wychowuje trzech synów. I choć najstarszy mieszka obecnie we Francji, gdzie studiuje, to najmłodszy Henryk, nadal wymaga sporo uwagi. Małgorzata Rozenek zawsze jednak potrafi znaleźć czas dla siebie. Właśnie została przyłapana przez paparazzi w luksusowym butiku. Zobaczcie sami te kadry!
Małgorzata Rozenek z torbą za 100 tys. zł na zakupach. Zdjęcia paparazzi
Małgorzata Rozenek niedawno przeszła jedną z największych metamorfoz w historii polskiego show-biznesu. Gwiazda TVN nie ukrywa, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i po narodzinach najmłodszego syna zdecydowała się osiągnąć formę życia, co w pełni jej się udało. Małgorzata Rozenek nie tylko może pochwalić się spektakularną sylwetką, fryzurą, ale wygląda też młodziej niż jeszcze kilka lat temu. Nic dziwnego, że jest gwiazdą wielu sesji i kampanii. Na co dzień gwiazda tez zwraca uwagę swoimi stylizacjami. Tak było tym razem!
Małgorzata Rozenek została przyłapana przez paparazzi w drodze do sklepu jubilerskiego. Celebrytka mocno opatuliła się w płaszcz z futerkiem, a pogoda nie sprzyjała spacerom. To jednak nie odstraszyło gwiazdę i ze swoją ulubioną torebką Hermes Birkin za ponad 100 tysięcy złotych wybrała się na sesję i na zakupy...
Zobaczcie zdjęcia!
Małgorzata Rozenek nie zważając na śnieżną aurę wybrała się do butiku z biżuterią. Okazuje się, że celem gwiazdy nie były tylko zakupy.
Gwiazda TVN wzięła też udział w sesji i zaprezentowała wyjątkową złotą biżuterię.
Celebrytka nawet na co dzień nie rozstaje się ze swoją ulubioną torbą, jaką od niedawna jest Hermes Birkin.
Rozenek prezentowała się świetnie w skórzanych spodniach i bluzce w kolorze gorzkiej czekolady.
Do tej stylizacji perfekcyjnie prezentowały się złote dodatki. Zresztą zobaczcie sami!
