Małgorzata Rozenek na przestrzeni ostatnich lat zrobiła zawrotną karierę i nie tylko podbiła show-biznes, ale stworzyła też własną markę odzieżową, założyła fundację, aktywnie działa na rzecz dostępu do in vitro, a prywatnie niedawno przeprowadziła się z rodziną do wymarzonego domu. Niedawno została także prowadzącą "Królową przetrwania", [ponadto wychowuje trzech synów. I choć najstarszy mieszka obecnie we Francji, gdzie studiuje, to najmłodszy Henryk, nadal wymaga sporo uwagi. Małgorzata Rozenek zawsze jednak potrafi znaleźć czas dla siebie. Właśnie została przyłapana przez paparazzi w luksusowym butiku. Zobaczcie sami te kadry!

Małgorzata Rozenek z torbą za 100 tys. zł na zakupach. Zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek niedawno przeszła jedną z największych metamorfoz w historii polskiego show-biznesu. Gwiazda TVN nie ukrywa, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i po narodzinach najmłodszego syna zdecydowała się osiągnąć formę życia, co w pełni jej się udało. Małgorzata Rozenek nie tylko może pochwalić się spektakularną sylwetką, fryzurą, ale wygląda też młodziej niż jeszcze kilka lat temu. Nic dziwnego, że jest gwiazdą wielu sesji i kampanii. Na co dzień gwiazda tez zwraca uwagę swoimi stylizacjami. Tak było tym razem!

Małgorzata Rozenek została przyłapana przez paparazzi w drodze do sklepu jubilerskiego. Celebrytka mocno opatuliła się w płaszcz z futerkiem, a pogoda nie sprzyjała spacerom. To jednak nie odstraszyło gwiazdę i ze swoją ulubioną torebką Hermes Birkin za ponad 100 tysięcy złotych wybrała się na sesję i na zakupy...

Zobaczcie zdjęcia!

Małgorzata Rozenek nie zważając na śnieżną aurę wybrała się do butiku z biżuterią. Okazuje się, że celem gwiazdy nie były tylko zakupy.

Gwiazda TVN wzięła też udział w sesji i zaprezentowała wyjątkową złotą biżuterię.

Celebrytka nawet na co dzień nie rozstaje się ze swoją ulubioną torbą, jaką od niedawna jest Hermes Birkin.

Rozenek prezentowała się świetnie w skórzanych spodniach i bluzce w kolorze gorzkiej czekolady.

Do tej stylizacji perfekcyjnie prezentowały się złote dodatki. Zresztą zobaczcie sami!

