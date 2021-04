Oni niedawno zostali rodzicami! Przybysz i Dąbrowski, Joanna i Jacek Kurscy, Egurolla... Jakie imiona wybrali dla dzieci? 

Czas na małe podsumowanie ostatnich tygodni w polskim show-biznesie pod kątem... młodych rodziców. Baby boom trwa w najlepsze, a więc postanowiliśmy przypomnieć, które z polskich gwiazd zostały rodzicami i jakie imiona dla swoich dzieci wybrały! Przeważają te klasyczne! Zobaczcie sami.

25 marca tatą ponownie został Jacek Kurski, prezes TVP. Jego żona, 47-letnia Joanna Kurska urodziła córeczkę, która otrzymała aż trzy imiona: Anna Klara Teodora.

Anna to imię po mojej mamie, Klara siostrze mojej mamy, a Teodora to mama dwóch wymienionych wcześniej kobiet. Zawsze czułem wsparcie i modlitwę mojej mamy. Mama wyprosiła to dziecko u Boga. Byłem bardzo szczęśliwy jak Joanna zaproponowała by nasza córka nosiła imię po mojej mamie - powiedział prezes TVP w rozmowie z "Faktem".