Sylwia Przybysz wróciła już do domu po porodzie. Reakcja małej Poli na mamę rozczula

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przywitali na świecie swoją drugą córeczkę. Maleństwo przyszło na świat na początku tego tygodnia. Młoda mama i jej pociecha wróciły już do domu, gdzie czekali na nie ukochany Janek oraz mała Pola. Reakcja dziewczynki na niewidzianą od kilku dni mamę jest rozczulająca! Musicie to zobaczyć!

Zobacz także: Jan Dąbrowski pokazał, jak szykuje się do powrotu Sylwii Przybysz i dziecka ze szpitala! Taki partner i tata to prawdziwy skarb!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaledwie kilka dni temu po raz drugi zostali rodzicami. Radosną nowinę w poniedziałek nad ranem przekazał szczęśliwi tata. Niedługo później na swoim profilu opublikował wzruszający wpis:

Sylwia Przybysz i jej druga córeczka, której imienia rodzice jeszcze nie zdecydowali się zdradzić, wróciły już do domu. Jan Dąbrowski nie mógł się doczekać, kiedy przywiezie do domu swoje ukochane dziewczyny:

No i rodzinka w komplecie 💕 Witamy w domu 💕 Jeszcze raz dziękuję całemu zespołowi z @instytut_matki_i_dziecka za opiekę w tych trudnych czasach. To nie lokowanie, to słowa prosto od serduszka - od czterech serduszek 😜 Dwa wyszły od Was. Dziękujemy za miłe słowa, które płyną do nas z tradycyjnych mediów, w wiadomościach prywatnych oraz w komentarzach w nowych mediach. Bardzo to doceniamy. Trzymajcie kciuki, żebyśmy trwali w zdrowiu. My za Was również trzymamy - ciężkie czasy, ale wierzę, że to wytrwamy. Dbajcie o siebie i uważajcie! 💕 Idę popatrzeć jak śpią dzieciaki, bo obie zasnęły. Muszę się nacieszyć tym widokiem, a potem do działania 😜🔥