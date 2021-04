One miały kiedyś długie włosy, teraz wolą tylko krótkie fryzury. Na pewno nie pamiętacie, jak wyglądały!

Długie włosy to znak rozpoznawczy mnóstwa gwiazd! Wiele kobiet czuje się z długimi puklami bardzo kobieco, a gdy podczas wizyty u fryzjera dojdzie do małego nieporozumienia i zostanie obcięte kilka centymetrów za dużo, czują istną rozpacz. Te gwiazdy zagrały jednak va bank! Z wieloma gwiazdami ten wybór krótszych włosów pozostał do dziś! Czy w ogóle dziś pamiętamy, jak wyglądały w długich puklach?

Gwiazdy, które mają krótkie włosy i wyglądają w nich świetnie!

Dla wielu gwiazd ścięcie włosów na krótko wiązało się z całkowitą zmianą wizerunku. Do takich osób z pewnością należy Małgorzata Kożuchowska, która postawiła na krótkie włosy rzucając w niepamięć jej wizerunek Hanki Mostowiak z "M jak miłość". Dziś gdyby nie ciągłe powtórki "Kilera" w telewizji, nie pamiętalibyśmy, jak wyglądała w długich włosach. Niestety nie dla wszystkich gwiazd ścięcie krótkich włosów było dobrym wyborem. Pamiętacie rockową Magdalenę Mielcarz czy Katarzynę Warnke? Przypominamy największe metamorfozy, jesteście gotowi?

Małgorzata Kożuchowska na trwałe związała się ze swoją krótką fryzurą. Trudno sobie wyobrazić aktorkę teraz w innych włosach.

ONS

Małgosia w swoich pierwszych produkcjach zawsze miała długie włosy. Nigdy jednak nie zapuściła bardzo długich pukli.

East News

Poznajecie tę panią? Dorota Gardias ze wzruszeniem wraca do wspomnień i pokazuje zdjęcia w długich włosach. Zwróćcie uwagę, jakie gęste włosy ma prezenterka.



East News

Dziś chyba ciężko byłoby namówić Dorotę na zapuszczenie włosów. Krótka fryzura pasuje do niej jak ulał!

Maja Ostaszewska zawsze wolała nosić się krótko. Gwiazda długo jednak nosiła włosy do ramion.

East News

Dziś Maja woli krótkie i wygodne fryzury.

EastNews

Magdalena Mielcarz także miała krótką fryzurę. Ładnemu we wszystkim ładnie, jednak krótkie włosy to w jej przypadku nie był strzał w dziesiątkę.

East News

W długich włosach modelce jest znacznie lepiej.

East News

Dominika Ostałowska eksperymentowała kiedyś z kolorem, ale także z długością. Dziś aktorka zdecydowanie woli krótkie włosy niż długie. Jak Wam się podoba jako długowłosa brunetka?

East News

Krótkie włosy świetnie podkreślają urodę Dominiki Ostałowskiej.

East News

Kasia Warnke mocno zaskoczyła wszystkich nagłą metamorfozą. Gwiazda postawiła wręcz na chłopięcy look.

East News

Gwiazda zawsze miała dłuższe włosy. Teraz także wraca do dawnej fyzury.