Po latach od rozstania Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta z czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", ponownie pojawili się razem w mediach społecznościowych, wywołując falę komentarzy. Teraz uwagę internautów przyciągnęły słowa Łukasza, który w nieoczekiwanym wpisie zwrócił się bezpośrednio do byłej partnerki, publikując przeprosiny i odnosząc się do ich wspólnej przeszłości.

Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW" znowu razem?

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", decydując się na udział w nietypowym eksperymencie miłosnym. Choć zakończyli program jako para i doczekali się wspólnego dziecka, ich związek z czasem się rozpadł i ostatecznie nie przetrwał próby czasu.

Po pięciu latach od rozstania byli partnerzy niespodziewanie znów pojawili się razem w przestrzeni publicznej, pokazując wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Materiał wywołał spore poruszenie wśród internautów, którzy zaczęli spekulować o możliwym powrocie pary. Nawet Łukasz ze "ŚOPW" zabrał głos ws. relacji z Oliwią, udzielając komentarza dla party.pl:

Na razie przyglądamy się sobie powiedział.

Łukasz ze "ŚOPW" publicznie przeprosił Oliwię

Na Instagramie Łukasza Kuchty pojawił się niedawno zaskakujący wpis, który szybko przyciągnął uwagę internautów. Były uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" postanowił zwrócić się bezpośrednio do swojej byłej partnerki, Oliwii Ciesiółki. W opublikowanym wpisie zdobył się na szczere słowa i publicznie ją przeprosił, nawiązując do ich wspólnej przeszłości.

Ten post powinien pojawić się już dawno niestety nie miałem odwagi go napisać. Łatwo jest kogoś znieważyć, obrazić czy skrzywdzić, ale dużo trudniej przychodzi przeprosić i przyznać się do błędu. Oliwia chciałbym Cię przeprosić za to że ponad 4 lata temu publicznie znieważyłem Cię postem w którym opisywałem, jak to utrudniasz mi kontakty z synem zwrócił się do byłej partnerki.

Łukasz otwarcie przyznał się do błędów, które odcisnęły piętno na życiu Oliwii oraz ich wspólnego dziecka. Podkreślił, że dopiero z perspektywy czasu uświadomił sobie, jak poważne konsekwencje miały jego nieprzemyślane decyzje i zachowanie.

Nic nie tłumaczy mojego zachowania, które sprawiło, że Twoje życie stało się w tamtym okresie nie do zniesienia i tym samym odbiło się to na naszym dziecku. Byłem totalnie zapatrzony na wygranie tego, co paradoksalnie przegrałem już na wstępie, właśnie podejmując walkę. Zrozumiałem to z czasem. Swoim zachowaniem sprawiłem, że miałaś pełne prawo mnie znienawidzić kontynuował wpis.

Na koniec Łukasz zaznaczył, że zależy mu na szczęściu byłej partnerki.

Nie wiem jak potoczą się nasze losy ale wiedz, że chcę, abyś była szczęśliwa i zawsze będziesz miała specjalne miejsce w moim sercu... zakończył wpis.

