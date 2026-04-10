Po latach od rozstania Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta, znani z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", znów pokazali się razem w sieci, czego skutkiem była lawina komentarzy internautów. Oboje odnieśli się do poruszenia, które wywołali w sieci.

Oliwia i Łukasz komentują wspólne nagranie

Na Instagramie Oliwii pojawiło się krótkie nagranie z Łukaszem, na którym siedzą obok siebie i wspólnie komentują odcinek programu TVN "Skok na głęboką wodę". Wystarczyło kilka minut, by w komentarzach ruszyła lawina pytań o to, co ich dziś łączy. Niedowierzający fani pisali "to cud czy AI?". Oliwia i Łukasz w końcu funkcjonowali w świadomości widzów jako para, której kibicowało wiele osób, a potem jako byli partnerzy, między którymi iskrzyło publicznie.

Na poruszenie wśród fanów obojętna nie pozostała Oliwia, która w enigmatyczny sposób napisała w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych:

Piszecie, że chcecie wiedzieć więcej, a ja szczerze mówiąc sama nie wiem, od czego miałabym zacząć…

Wobec rosnącego zainteresowania fanów obecnym statusem relacji byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", postanowiliśmy zapytać o aktualną sytuację samego Łukasza, który zdecydował się na krótki, choć dosadny komentarz.

Na razie przyglądamy się sobie odpowiedziała nam Łukasz Kuchta.

Historia Oliwii i Łukasz poruszyła fanów

Widzowie doskonale pamiętają, jak zaczynali w eksperymencie TVN. W finale deklarowali, że chcą być razem, a niedługo po emisji na świat przyszedł ich syn Franek. Potem przyszła codzienność już poza kamerami i decyzja o rozstaniu w grudniu 2020 roku.

Kolejne lata nie były dla nich łatwe. W 2022 roku w przestrzeni publicznej pojawiały się sygnały konfliktu związane z kontaktem Łukasza z synem, na co Oliwia odpowiadała, że sytuacja wygląda inaczej. Dziś, gdy pokazują się w jednym kadrze bez spięcia i z lekkim tonem, wiele osób nie może minąć takiego widoku obojętnie.

Oliwia otwarcie podkreśla, że ich obecna relacja wygląda inaczej niż kilka lat temu. Przy jednym z ostatnich wpisów Oliwia ze "ŚOPW" opowiedziała, jak doszło do pojednania z Łukaszem po latach.

