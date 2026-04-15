Anita i Adrian ze "Ślubu" zabrali głos ws. Oliwii i Łukasza. Gorzkie komentarze
Łukasz Kuchta z czwartej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” opublikował w sieci publiczne przeprosiny do Oliwii Ciesiółki i wrócił do burzliwego okresu sprzed lat, gdy oskarżał ją o utrudnianie kontaktów z synem. Wpis Łukasza skomentowali już Anita i Adrian z trzeciej edycji hitu TVN. Napisali wprost.
Po latach napięć między Oliwią Ciesiółką i Łukaszem Kuchtą z 4. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” w sieci dzieje się coś, czego mało kto się spodziewał. Najpierw pod koniec marca 2026 pojawili się razem na Instagramie, a później - 14 kwietnia 2026 - Łukasz opublikował publiczne przeprosiny, wracając do tematu sprzed ponad czterech lat i do wątku kontaktów z ich synem, Frankiem. Teraz głos w sprawie Oliwii i Łukasza zabrali Anita i Adrian, którzy również poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".
Łukasz ze "ŚOPW" punlicznie przeprosił Oliwię
Pod koniec marca tego roku wydarzyło się coś, co zaskoczyło chyba wszystkich. Oliwia i Łukasz ze "Ślubu" znowu pokazali się razem chociaż od ich rozstania minęło już sporo czasu. Pod ich wspólnym nagraniem natychmiast zaroiło się od komentarzy i spekulacji, czy to zapowiedź powrotu. Kilka dni później Oliwia postanowiła dopowiedzieć więcej o kulisach. Podkreśliła, że nie da się opowiedzieć ich historii jednym nagraniem, bo za tym, co widać dziś, stoi pięć lat skomplikowanej drogi.
14 kwietnia 2026 Łukasz poszedł o krok dalej i opublikował przeprosiny skierowane do Oliwii. Przyznał, że ponad cztery lata wcześniej publicznie ją znieważył wpisem, w którym przedstawiał ją jako osobę utrudniającą mu kontakt z synem.
(...) Nic nie tłumaczy mojego zachowania, które sprawiło, że Twoje życie stało się w tamtym okresie nie do zniesienia i tym samym odbiło się to na naszym dziecku. Byłem totalnie zapatrzony na wygranie tego, co paradoksalnie przegrałem już na wstępie, właśnie podejmując walkę. Zrozumiałem to z czasem. Swoim zachowaniem sprawiłem, że miałaś pełne prawo mnie znienawidzić
Anita i Adrian ze "ŚOPW" komentują wpis Łukasza, zwrócili się do Oliwii
Pod publicznymi przeprosinami Łukasza od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale szczególną uwagę zwracają komentarze Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo, które również poznało się dzieki udziałowi w programie TVN napiało wprost:
Lepiej późno, niż w cale ! Mimo wszytko gratuluję zebrania się na odwagę @elkuchta do pewnych rzeczy dorasta się z czasem @modrafrelka Taki szacunek należał się Tobie od początku. To ile musiałaś znieść i czasu czekać wymagało wiele siły i niełatwych momentów jednak Cieszę się że nadszedł ten moment. Wszytkiego najlepszego dla każdego
Uff @modrafrelka zniosłaś bardzo dużo, ale mam nadzieję że teraz ta dróg a będzie już prostrza, razem czy osobno ale zasługiwałaś na to oświadczenie
Spodziewaliście się takich słów?
Zobacz także:
- Łukasz ze "ŚOPW" zabrał głos ws. relacji z Oliwią. Jedno zdanie mówi wszystko
- Adrian Szymaniak z „ŚOPW” zabrał głos po najnowszych wynikach badań. Wspomniał o sile do walki
