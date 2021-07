„Taniec z Gwiazdami”: Oliwia Bieniuk z tanecznym partnerem i nowymi przyjaciółkami z programu! ZDJĘCIA

Już wiadomo, z kim Sandra Kubicka wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej partnerem został... Adam Adamonis! Tak, dobrze Wam się kojarzy to nazwisko. Mowa o Andrzeju z serialu " Przyjaciółki ". Okazuje się, że Adamonis jest również profesjonalnym instruktorem tańca! Adam Adamonis z "Przyjaciółek" w "Tańcu z Gwiazdami"! Tego nie spodziewał się nikt! Producenci show potrafią zaskoczyć widzów. Tym razem jednym z tancerzy okazał się znany wszystkim aktor - Adam Adamonis. Jest on instruktorem tańca sportowego oraz przez lata opracowywał autorski program nauczania tańca. Teraz mogę Wam to powiedzieć. Jestem w „Tańcu z Gwiazdami”, ale, i to was zaskoczę, ale wystąpię w roli tancerza. Tego jeszcze nie wiecie, ale robię to od 5. roku życia. Aktorstwo? Tu możecie oglądać „Przyjaciółki”, serial. Teraz zobaczycie, jak kicam i robię śmieszne figury - mówi aktor i tancerz w filmiku nagranym dla fanów. W 10. edycji programu partneruje Sandrze Kubickiej - modelce światowej sławy, która robi oszałamiającą karierę w USA. Niedawno gwiazda doznała poważnej kontuzji. Treningi z Adamem okazały się dla niej zbyt męczące. Ale Sandra nie poddaje się: Żeby nie było... NIE PODDAJE SIĘ i wezmę udział w programie nawet jeśli będzie to ze stabilizatorem 😎 po prostu daje za dużo od siebie na treningach, tak bym to ujęła - napisała Sandra Kubicka na Instagramie. Czy będą mieli szansę sięgnąć po Kryształową Kulę ? Jak myślicie? Taniec z Gwiazdami - pary nowej edycji Znamy już wszystkie pary najnowszej 10. edycji show Polsatu. Oto one: Damian Kordas i Janja Lesar Monika Miller i Jan Kliment Magda Bereda i Kamil Kuroczko Ola Kot i Tomasz Barański Basia Kurdej Szatan i Jacek Jeschke Rafał...