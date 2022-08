Oliwia Bieniuk obejrzała film o Annie Przybylskiej. "Mocno to przeżyłam"

Oliwia Bieniuk po pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" już wyrasta na jedną z największych gwiazd 12. edycji tanecznego show. Córka Anny Przybylskiej doskonale radzi sobie w blasku fleszy i może liczyć na ogromne wsparcie bliskich. Teraz Jarosław Bieniuk opublikował zdjęcie córki z "Tańca z gwiazdami" i napisał poruszający wpis... Jarosław Bieniuk szczerze o udziale Oliwii w "Tańcu z gwiazdami" Oliwia Bieniuk to pierwsza gwiazda 12. edycji "Tańca z gwiazdami" , której nazwisko poznali fani programu. 18-latka, która dopiero, co zdawała maturę nie ukrywa, że sama była zaskoczona propozycją udziału w tanecznym show, ale nie tylko ona nie spodziewała się takiej propozycji, ale również najbliżsi: Początkowo nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Ale bardzo się z niej ucieszyłam. Decyzja była spontaniczna i podjęłam ją chyba od razu. Po prostu wiedziałam, że chcę to zrobić. Muszę przyznać, że tata był zszokowany propozycją. Właściwie tak jak ja! Wiem jednak, że będzie mi bardzo kibicował od pierwszej minuty na parkiecie - wyznała Oliwia Bieniuk w rozmowie z "Party". Teraz Jarosław Bieniuk po raz kolejny pokazał, że jego córka może liczyć na pełne wsparcie i tym razem zdecydował powiedzieć Oliwii za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest z niej bardzo dumny. To na pewno dużo znaczy dla 18-latki! O ile wszyscy wiemy, że trzeba zapewniać dziecko o miłości, to o byciu dumnym często się nie wspomina... Jestem dumny córcia - napisał na Instagramie Jarosław Bieniuk Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk debiutuje na scenie i wspomina Annę Przybylską Trzeba przyznać, że powodów do dumy nie brakuje, a już pierwszy występ Oliwii Bieniuk zachwycił...