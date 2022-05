Olga Kalicka pokazała się z pewnym przystojniakiem: "Przedstawiam wam mojego przyszłego męża"

Przez ostatnie miesiące wiele się działo w życiu Olgi Kalickiej. Gwiazda, która zdobyła popularność m.in. dzięki serialowi "Rodzinka.pl" pod koniec ubiegłego roku podzieliła się sensacyjną wiadomością. Aktorka rozstała się z partnerem, Cezarym Nowakiem. Warto przypomnieć, że para w 2019 roku ogłosiła zaręczyny i doczekała się dziecka. Olga Kalicka z powodzeniem łączy karierę z macierzyństwem. W listopadzie 2021 roku mogliśmy ją zobaczyć w "Dziewczynach z Dubaju". Co jakiś czas fani pytają ją o byłego partnera, licząc na to, że para wróci do siebie. Niedawno aktorka pokazała się w mediach z zupełnie innym przystojniakiem. Będzie z tego coś poważnego?

Olga Kalicka przedstawiła swojego "przyszłego męża" i zaprosiła gości do... teatru!

Choć Olga Kalicka zazwyczaj chroni życia prywatnego, na początku tego roku zdradziła, jak radzi sobie z rozstaniem. Po otrzymaniu wielu wiadomości aktorka odpowiedziała na pytanie o byłego partnera. Informacja o rozpadzie jej związku była niemałym zaskoczeniem dla fanów gwiazdy "Rodzinki.pl". Niedawno internauci mogli poczuć się lekko zdezorientowani, ponieważ artystka przedstawiła swojego przyszłego męża!

W ogóle to nie powiedziałam, ale przedstawiam wam mojego przyszłego męża - powiedziała.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Olgi Kalickiej i pewnego przystojniaka. Mężczyzna, który pozował z gwiazdą, to Gamou Fall. Na co dzień zajmuje się modelingiem i aktorstwem, choć jak na razie nie ma na swoim koncie zbyt wielu ról, ale można było go zobaczyć w serialu Netfliksa "Sexify" oraz filmie Patryka Vegi "Botoks". W ubiegłym roku miał zawalczyć na gali Famme MMA, jednak z powodu kontuzji zrezygnował z udziału w walce. Co łączy go z Olgą Kalicką?

To moja przyszła żona - powiedział Gamou.

Jak się okazuje, para pracuje razem w Teatrze Kwadrat, gdzie obecnie prowadzone są otwarte odczyty. Aktorzy zaprosili uczestników do ośrodka, by mogli zobaczyć, jak wygląda proces twórczy. Najwyraźniej Olga Kalicka i Gamou Fall w tej sztuce grają małżonków.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek zdradza, jak potoczyła się afera podsłuchowa z Maciejem Kurzajewskim. "Nic przyjemnego"

