Jak Olga Kalicka radzi sobie z rozstaniem? Opublikowała wymowny komentarz

Olga Kalicka niedawno przyznała, że jej związek się zakończył. Mimo podjęcia takiej decyzji aktorka pozostaje w bardzo dobrych relacjach z byłym partnerem przez wzgląd na ich syna Aleksego. Fani bardzo wsparli gwiazdę w tych trudnych chwilach. Olga Kalicka nie miała zresztą zbyt wiele czasu, by się smucić. Wciąż jest zapracowana i bardzo zajęta. Do tematu rozstania wraca niechętnie i nie opowiada, jak wiele ją to wydarzenie kosztowało. Teraz jednak postanowiła podzielić się z fanami swoim sposobem na radzenie sobie z różnymi przeciwnościami, dzięki nim Oldze Kalickiej łatwiej przetrwać trudny czas.

Olga Kalicka wyznała jak dba o siebie po rozstaniu: "To jest proces, przez który teraz przechodzę"

Olga Kalicka i jej partner Cezary byli parą przez kilka lat. Aktorka jednak nie emanowała prywatnym życiem w mediach społecznościowych, tylko od czasu do czasu chwaliła się rodzinnymi zdjęciami. Para doczekała się bowiem synka Aleksego, który już niedługo skończy trzy lata. Olga Kalicka i Cezary byli nawet zaręczeni i mieli wielkie plany na przyszłość. Los jednak zdecydował inaczej. Aktorka oficjalnie potwierdziła rozstanie z ukochanym na swoim Instagramie, kilka miesięcy po fakcie. Przez ten czas gwiazda wolała sama uporać się z trudnymi emocjami.

Tuż przed informacją o rozstaniu Olga Kalicka brylowała na ściance podczas premiery "Dziewczyny z Dubaju". Niektórzy fani już wówczas zauważyli, że aktorka nie jest w humorze i ewidentnie coś ją trapi. Dziś Olga Kalicka jest uśmiechnięta, radosna i wciąż bardzo zapracowana. Jej media społecznościowe wypełniają zdjęcia z pracy albo z jej ukochanym synkiem. Artystka wyznała jednak, że nie zawsze jej życie jest tak kolorowe i by o siebie zadbać, stawia na wyciszenie się.

- Dziewczyno! Nie pozwól, by ktoś zabrał Ci Twój blask! ✨ To jest proces, przez który teraz przechodzę 🙏🏼 Codzienna medytacja i spojrzenie sobie w oczy przed lustrem z miłością i wsparciem dla samej siebie naprawdę dużo mi daje. 🙏🏼 A Ty? Jakie sobie dajesz wsparcie? ♥️

Olga Kalicka podkreśliła, że największym wsparciem dla siebie możemy być my, sami. Wiele fanów zgodziło się ze słowami aktorki. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy:

- Dobrze, że o tym piszesz, wsparcie dla siebie jest najważniejsze w trudnych chwilach -Widać, że Twój sposób działa, ale masz piękny uśmiech! - chwalą fani - Nareszcie widzę uśmiech. Warto być sobą, dla siebie i realizować się, masz syna i to jest Twoja miłość, warto o to dbać, reszta sama się z czasem ułoży - pocieszają aktorkę inni.

Jak Olga Kalicka znajduje czas na opiekę nad synem?

Olga Kalicka, choć jest w dobrych stosunkach z tatą Aleksa, to jednak musiała zmierzyć się z samotnym macierzyństwem, które jest bardzo trudne, gdy wciąż jest się aktywną zawodowo młodą mamą. Fani są zachwyceni tym, jak aktorka świetnie sobie radzi, prowadząc firmę, grając w teatrze i pracując na planie filmów i wychowując 3-latka. Jak udaje jej się to wszystko pogodzić?

- Podziwiam Twoją umiejętność układania kalendarza. Mama, teatr, film, firma... - wymienia fanka podczas Q&A na Instagramie Olgi Kalickiej. - Bywa różnie - odpowiada szczerze aktorka.

Fani postanowili także zadać Oldze jedno z tych najprostszych, a jednocześnie najtrudniejszych pytań:

- Jesteś szczęśliwa? - W roli mamy bardzo, ale jako kobieta wciąż uczę się, jak być szczęśliwą naprawdę - przyznała szczerze.

Internauci zauważyli, że dla Olgi Kalickiej nie jest to najłatwiejszy czas dlatego wspierają gwiazdę komplementami i dobrymi słowami. Aktorka szuka drogi do szczęścia i dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami. Może dbałość, by "nikt nie zgasił naszego blasku", o której pisze Olga Kalicka, to dobry początek? Jak myślicie?