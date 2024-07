Olga Bołądź wywołała ostatnio sporo szumu, gdy zdecydowała się ogolić głowę na potrzeby jednej z ról. Aktorka od lat udanie łączy pracę w filmach i serialach z obowiązkami celebrytki, choć sama nie ma o nich najlepszego zdania i stara się dystansować od tego środowiska w wywiadach. Przypomnijmy: "Sprzedają się za torebkę i robią sobie zdjęcia z jednym butem"

Wszystko wskazuje na to, że teraz ciężar zainteresowania przeniesie się na życie prywatne gwiazdy. Bołądź wychowuje rocznego synka Brunona, ale jego ojca nie ma już w życiu aktorki. Jak donosi "Show", Olga spotyka się z Mikołajem Roznerskim, którego poznała na planie "M jak Miłość". Nie jest to jednak prosta relacja, bowiem Mikołaj również ma dziecko z poprzedniego związku z Martą Juras. Oliwy do ognia dodaje fakt, iż cała trójka gra... w jednej produkcji.



Sprawy się komplikują, bo cała trójka - Mikołaj, Marta i Olga - pracuje razem na planie jednego serialu. Co ciekawe, w "M jak Miłość" eks-partnerzy Mikołaj i Marta grają parę. Olga, która gra panią doktor, na szczęście nie ma wspólnych scen ani z ukochanym, ani z jego byłą. Choć może się to niebawem zmienić, w końcu życie pisze najlepsze scenariusze - czytamy w "Show".

Mamy wrażenie, że nieprędko zobaczymy Olgę i Mikołaja na salonach. Pasują do siebie?

