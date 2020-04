Olek w "M jak miłość" w końcu przyzna się do zabójstwa Artura!

1520 odcinek „M jak miłość”, który zobaczymy 19 maja, przyniesie mnóstwo emocji! Andrzej Budzyński zasłabnie w mieszkaniu Anki, a Kinga zobaczy wspólne zdjęcia Piotrka i prawniczki Kamili. Teraz okazuje się, że sprawa Olka skomplikuje się jeszcze bardziej, bo młody lekarz przyzna się do zabójstwa Skalskiego. Chodakowski jest załamany i nie widzi już dla siebie przyszłości. Czy targnie się na swoje życie? A może znajdzie kogoś kto go przed tym uchroni!

Komu Olek powie, że zabił Artura?

Olka w więzieniu odwiedzają bliscy, ale widzenia stają się coraz trudniejsze. Ja donosi se.pl mimo wszystko Aleksandra Chodakowska znajdzie sposób, aby zobaczyć syna i zamieni się z Marcinem. Ich rozmowa sprawi, że Olek zdecyduje się na dramatyczne wyznanie i powie matce, że to on strzelił do Skalskiego.

Po tym co usłyszy Chodakowska będzie załamana i zobaczy, że Olek już się poddał i przestał wierzyć w to, że wyjdzie na wolność. Będzie obawiała, że w końcu targnie się na swoje życie, bo nie widzi szansy na wyjście zza krat. W rozpaczy poprosi go, aby się nie poddawał i jeszcze raz spróbował zawalczyć o siebie. Czy ostatecznie posłucha swojej matki i poczeka aż Andrzej Budzyński lub Aneta wyciągną go z więzienia! Ten odcinek będzie pełen emocji!

Zobacz także: "M jak miłość": Mateusz wyprowadza się z domu Mostowiaków! To złamie Barbarze serce

Olek przeżywa kryzys w więzieniu. Rozważa nawet samobójstwo!

MTL Maxfilm

Do tej pory to Aneta była dla Olka największym wsparciem!