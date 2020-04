Piotrek zdradzi Kingę w "M jak miłość"? Zduńska otrzyma niepokojące zdjęcia męża z prawniczką!

W małżeństwie Zduńskich w „M jak miłość” już od dawna źle się dzieje. Najpierw to Paweł zadurzył się w Kindze, potem ona odwzajemniła jego uczucia, a teraz Piotrek jest zauroczony koleżanką z pracy.

Na dowód tego, co robi jej mąż w Stanach, Zduńska otrzyma tajemnicze zdjęcia Piotrka z prawniczką, na których wyglądają jak zakochana para! Kobieta nie zamierza spokojnie czekać na zdradę. Co zrobi w tej sytuacji i czy Piotrek faktycznie posunie się do porzucenia rodziny dla koleżanki z pracy!?

Kinga zobaczy zdjęcia Piotrka z prawniczką! Kto je przyśle?

Piotrek po powrocie z jednego wyjazdu zostawia rodzinę i wyrusza służbowo do USA. Przez cały czas będzie towarzyszyła mu prawniczka Kamila, a będąc razem za granicą bardzo się do siebie zbliżą! Zupełnie przez przypadek Zduńska zobaczy wspólne zdjęcia męża z piękną prawniczką. Jak informuje se.pl Werner pomoże Kindze z zakupami i powie za dużo na temat tego, co Piotrek robi za granicą. Okazuje się, że prawnik doskonale się bawi i ma świetną towarzyszkę. Na zdjęciach, które zobaczy - oboje będą wyglądali jak zakochana para w podróży.

Wszystko wyjdzie na jaw w 1520. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 19 maja. Zdjęcia Piotrka przeważą szalę! Kinga ma już dosyć tego, że sama zajmuje się dziećmi i własnym biznesem, a jej mąż przeżywa przygodę życia z piękną koleżanką z pracy. Zdecyduje się postawić Piotrkowi ultimatum?

Jeszcze niedawno to Kinga była zauroczona Pawłem, a teraz Piotrek ma słabość do koleżanki z pracy!