W "Dzień Dobry TVN" pojawił się Witold Mackiewicz, ojciec Tomasza Mackiewicza, który wspominał syna. Padło wiele wzruszających słów! Pan Witold zdradził m.in. jak wyglądała ostatnia rozmowa telefoniczna z Tomaszem. Zobaczcie sami!

Kilka miesięcy temu historią Tomasza Mackiewicza żyli wszyscy. Mackiewicz i Elisabeth Revol zdobyli szczyt Nanga Parbat. Podczas zejścia Tomka dopadła choroba wysokościowa i ślepota śnieżna. Revol postanowiła wezwać pomoc. W akcję ratowniczą ruszyli himalaiści z K2, udało im się jednak uratować tylko Elisabeth. Tomasz został na Nanga Parbat - na szczycie, który był dla niego najważniejszy. Witold Mackiewicz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" mówił:

On jest tu obecny, duchem swoim, on się odzywa, w snach. ... Wierzę w to, że to spełnienie, które się dokonało dla niego, jest zwieńczeniem jego pasji. ... Znajomy ksiądz mówił mi: Ja Ci nawet nie składam kondolencji, Tomasz został tam gdzie kochał być.