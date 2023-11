1 z 4

Kilka miesięcy temu na Nanga Parbat doszło do prawdziwego dramatu z udziałem Tomasza Mackiewicza. Polak i francuska himalaistka, Elizabeth Revol próbowali zdobyć szczyt góry, jednak to co wydarzyło się podczas ich zejścia wstrząsnęło wszystkimi. Niestety zejście z Nanga Parbat uniemożliwiała im fatalna pogoda i coraz gorszy stan zdrowia Tomasza Mackiewicza. Na pomoc ruszyli im Adam Bielecki i Denis Urubko, jednak po morderczym wejściu na górę udało im się uratować tylko Elizabeth Revol. Tomasz Mackiewicz został na swojej ukochanej górze Nanga Parbat...

Kiedy opadły pierwsze emocje związane ze śmiercią Tomasza Mackiewicza wszyscy zastanawiali się, czy Polakowi i Elizabeth Revol udało się wejść na szczyt Nanga Parbat. Teraz wszystko stało się jasne! W mediach pojawił się oficjalny raport z wejścia na szczyt góry. Co jeszcze znalazło się w raporcie?

