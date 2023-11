Reklama

Nie jest tajemnicą, że rodzina Meghan Markle nie ułatwia jej życia. Od samego początku ojciec i jej przyrodnie rodzeństwo robili wszystko, aby zniszczyć wizerunek księżnej Sussex w mediach. Obraźliwe wpisy w internecie, listy wysyłane do księcia Harry'ego, a teraz też obszerne wywiady dla popularnych programów. Markle każdego dnia obawia się, jaka jeszcze rewelacja lub plotka na jej temat ujrzy światło dzienne.

Thomas Markle, ojciec księżnej, już przed ślubem próbował dorobić się na jej związku z Harry'm. Mężczyzna umawiałam się z paparazzi na tzw. "ustawki". Gdy wyszło to na jaw, Thomas Markle przypłacił to zdrowiem. Tuż przed ślubem ojciec Meghan dostał bowiem zawału! Wygląda jednak na to, że ta historia niczego go nie nauczyła. Thomas Markle nadal układa się z mediami. W swoim obszernym wywiadzie, jakiego udzielił dla "The Sun", poruszył kwestię nie tylko swojego zdrowia, ale również życia prywatnego żony Harry'ego.

- Byłoby chyba lepiej, gdybym nie żył. Każdy by jej współczuł. Meghan byłoby wtedy chyba lżej. Smutne jest też to, że pewnego dnia Meghan i Harry będą mieli dzieci, a ja ich nie poznam, jeśli nadal będą mnie odcinać - stwierdził Thomas Markle.

We wspomnianym wywiadzie Thomas Markle zaatakował także brytyjską rodzinę królewską. Mężczyzna porównał ją do... sekty!

- Są albo jak scjentolodzy, albo rodzina Stepfordów. Jeśli usłyszą, że ktoś coś mówi, po prostu zamykają drzwi - uważa Thomas Markle.

Jak myślicie, czy Thomas Markle przestanie w końcu atakować rodzinę królewską?

Thomas Markle zrobi wszystko, aby zatruć życie swojej córce?

Meghan Markle utrzymuje kontakt jedynie ze swoją mamą