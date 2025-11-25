Viki Gabor odpowiada Dodzie: „To nie jest prawda!”

W ostatnim wywiadzie dla naszej redakcji Doda, która sama rozpoczęła karierę jako nastolatka, podzieliła się ostrzeżeniem dla młodych artystów. Jej zdaniem wczesne wejście do świata show-biznesu niemal nieuchronnie prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym. Artystka podkreśliła, że nawet silne jednostki nie unikną skutków życia w świetle reflektorów.

Nie uchronisz. Każda z tych osób będzie miała bardzo duże problemy psychiczne. Myślę, że świetną decyzję podjęła Roksana Węgiel, wychodząc za mąż. Każdy się z niej śmieje, ale tak naprawdę to jest wielka ochrona i wielka siła - mieć spokój, otulenie, czułość w postaci męża w tak młodym wieku powiedziała Doda w rozmowie.

Piosenkarka wskazała także, że decyzja Roksany Węgiel o małżeństwie w młodym wieku może być formą ochrony przed samotnością i brakiem stabilizacji. Wspomniała o spokoju i stabilności wynikających z bycia zaufaną osobą, co według niej daje siłę do radzenia sobie z wyzwaniami świata muzyki.

Viki Gabor nie zgadza się z Dodą

Viki Gabor, która rozpoczęła swoją karierę muzyczną, mając zaledwie 11 lat, postanowiła odnieść się do słów Dody o brutalności show-biznesu. W wywiadzie dla portalu Eska 18-letnia artystka stanowczo zaprzeczyła, jakoby jej wczesny debiut miał prowadzić do problemów psychicznych. Podkreśliła, że jest szczęśliwa, spełnia się w muzyce i nie odczuwa negatywnych skutków sławy.

To nie jest prawda, że będziemy mieć jakieś problemy, bo zaczęliśmy w bardzo młodym wieku, to nie ma sensu. Gdybym miała jakieś problemy, z którymi nie dawałabym sobie rady, pewnie nie robiłabym już muzyki, bo bym tego nie czuła już, a ja cały czas tworzę, cały czas mam z tego radość, jestem szczęśliwa. Warto jest sięgnąć po pomoc, pogadać z najbliższą osobą, to też dużo daje zaznaczyła Viki Gabor.

W dalszej części rozmowy młoda gwiazda podkreśliła, że gdyby rzeczywiście miała trudności, już dawno zrezygnowałaby z kariery. Tymczasem nadal tworzy, koncertuje i czerpie z tego ogromną radość. Jej wypowiedź stanowi jasny sygnał, że nie zamierza przyjmować negatywnych etykiet narzuconych przez starsze pokolenie artystów.

Wiesz co, jeśli ktoś ma jakieś trudniejsze chwile w swoim życiu, dobrze, żeby poszedł do psychologa, rozpoczął terapię, pomógł sobie. Zawsze o tym bardzo głośno o tym mówię, bo to jest ważne. powiedziała stanowczo.

Viki Gabor o hejcie i Roksanie Węgiel

Ostatnie wypowiedzi młodej wokalistki wywołały spore zamieszanie w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla Radia Eska Viki Gabor ujawniła, że codziennie mierzy się z hejtem. Gwiazda stwierdziła, że obrywa jej się niemalże za wszystko. Bez względu na to, co powie i co na siebie założy, może spodziewać się gorzkich uwag pod swoim adresem.

Jeszcze większe emocje wzbudziła jej wypowiedź o koleżance z branży, Roksanie Węgiel. Komentarz Gabor na jej temat podgrzał spekulacje na temat konfliktu między młodymi artystkami. Wygląda na to, że dziewczyny za sobą nie przepadają.

