Ogromne dotacje dla artystów wstrzymane, ale gwiazdy i tak się tłumaczą! "Pieniądze przeznaczę na projekty artystyczne"

W weekend tematem numer jeden w polskich mediach były ogromne, często milionowe dotacje dla artystów związane z pandemią koronawirusa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że w ramach Funduszu Wsparcia Kultury pomoc finansową, o łącznej wartości 400 mln złotych, otrzymają wszelkie instytucje artystyczne (teatry, opery, filharmonie) oraz poszczególni artyści, którzy złożyli odpowiednie wnioski. I tak oto na liście znalazły się największe gwiazdy polskiej sceny - m.in. Beata Kozidrak z dotacją o wartości 750 tys. czy firmy braci Golec z prawie 2 mln.

Po wielu kontrowersjach, minister kultury, Piotr Gliński, ogłosił tymczasowe wstrzymanie wypłat:

Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat" - napisał południu na Twitterze.

Część artystów postanowiła jednak wytłumaczyć się, dlaczego ich nazwiska lub nazwy firm/zespołów/menadżerów widnieją na liście beneficjentów rządowego programu.

Wielu artystów, których fani byli rozczarowani, a często i wściekli, postanowiło od razu wyjaśnić, dlaczego w ogóle starało się o wsparcie finansowe w czasach pandemii. Jako jeden z pierwszych głos w sprawie zabrał Kamil Bednarek, któremu ministerstwo przydzieliło równo pół miliona złotych. Decyzję skomentowali również przedstawiciele zespołu Bayer Full.

Oświadczenie w sprawie ogromnych dotacji wydała również Natasza Urbańska - na liście widnieje z przydzieloną kwotą 111 tys. złotych. Gwiazda nie jest już pewna, czy otrzyma pomoc od państwa:

Drodzy Państwo, w kontekście dofinansowania artystów chciałabym napisać parę słów, bo należą się Państwu wyjaśnienia. Jestem niezależnym artystą, nie mam wielkiej wytwórni która za mną stoi i finansuje moja twórczość. Robię to sama występując w teatrze, lub grając własne koncerty. Teatry są zamknięte, koncertów nie gramy od przeszło 8 miesięcy. Radio nie gra moich piosenek, w związku z tym nie zarabiam z tantiem. Przy każdym moim koncercie zatrudniam ok. 15 osób - muzycy, technicy, manager, obsługa itp..... Ci ludzie nie zarabiają od marca a mają rodziny, kredyty... Jest ich tak wiele, że czuję się w obowiązku zdobyć te pieniądze dla nich, składając wniosek. Pieniądze ( jeśli zostaną wypłacone ) przeznaczę na projekty artystyczne, które dadzą pracę ludziom i pozwolą im przetrwać ten trudny czas. To ludzie, dzięki którym my istniejemy i istnieje kultura. Zgadzam się, że inne profesje również powinny dostawać wsparcie współmierne do strat. Nie oceniajmy proszę powierzchownie, bo za mną stoi sztab ludzi, którzy potrzebują pilnej pomocy. My artyści jesteśmy za nich odpowiedzialni.