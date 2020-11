Kazik Staszewski ostro o gwiazdach, które otrzymają pomoc od państwa: "Lekarze tyrają ratując ludzkie życia za psi grosz" 

Kazik Staszewski i jego koledzy z zespołu "Kult" opublikowali w sieci mocny wpis! Muzycy komentują decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poinformowało ostatnio, że ponad dwa tysiące podmiotów skorzysta z pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Okazało się wóczas, że za pandemię koronawirusa gwiazdy mają otrzymać łącznie 400 milionów złotych. Kazik Staszewski skomentował postawę gwiazd, które zdecydowały się skorzystać z pomocy finansowej od państwa!

Wśród gwiazd, które znalazły się na liście osób, które będą mogły skorzystać z pomocy finansowej znaleźli się m.in. Kamil Bednarek (otrzyma pół miliona złotych), spółka Golec Fabryka zarządana przez Pawła Golca (1,89 mln złotych) czy Grzegorz Hyży (449 tys. złotych). Informacje o pomocy finansowej dla gwiazd w mocnym wpisie na Facebooku skomentował Kazik Staszewski z zespołu Kult.

Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili. Nie nam oceniać kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności to niech biorą jak dają- czytamyna Facebooku.