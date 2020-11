Kamil Bednarek wydał oświadczenie w sprawie wsparcia finansowego od państwa: "Wiadro pomyj wylało się na moją osobę"

Kamil Bednarek odniósł się do informacji o wsparciu finansowym, jakie otrzymał od państwa w związku z pandemią koronawirusa. Wokalista opublikował w sieci oświadczenie w którym tłumaczy dlaczego otrzymał pół miliona złotych i odpowiada na krytyczne komentarze! Kamil Bednarek przyznał, że wylało się na niego wiadro pomyj. Zobaczcie cały wpis muzyka!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało w sieci informację, że ponad dwa tysiące podmiotów skorzysta z pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Łącznie fundusz przyznaczy na ten cel 400 milionów złotych! Jak się okazało wsparcie otrzymają m.in. Golec uOrkiestra, Bayer Full i Michał Koterski. Na stronie gov.pl pojawiła się cała lista osób, które otrzymają pomoc od państwa. Wśród osób, które otrzymają wsparcie jest również Kamil Bednarek- wokalista dostanie pół miliona złotych.

Teraz w sieci pojawiło się oświadczenie Kamila Bednarka, który przyznaje, że został zaatakowany za to, że skorzysta ze wsparcia finansowego od państwa.

Szanowni Państwo❗️ Wielkie wiadro pomyj wylało się na moją osobę jakobym się politycznie sprzedał i dostał pieniądze "na życie" od Telewizji Polskiej... Prowadzę od kilku lat działalność, zatrudniam ludzi, płace podatki jak każdy obywatel, płace ZUS i inne ściągane przez Urząd Skarbowy opłaty... Każdy, kto ma zarejestrowaną działalność w obrębie kategorii kulturalno-artystycznej mógł wystartować w projekcie. W moim imieniu postulował o to manager. Gratuluje wszystkim komu udało się dostać dofinansowanie na przyszłe branżowe działania. Wierze, że mądrze je wykorzystacie i nie bedziecie zmuszeni ich oddać z powrotem...- czytamy w oświadczeniu opublikowanym w sieci.

W dalszej części oświadczenia Kamil Bednarek apeluje, żeby nie mieszać go w sprawy polityczne.

Ubolewam, że wszystko sprowadzane jest dzisiaj do polityki.. polityki, której nigdy nie rozumiałem, nigdy nie starałem się rozumieć i polityki w której jakkolwiek nigdy niechciałbym się znaleźć.

Dla tych co za wszelką cenę chcą mnie złapać "na polityce"... nie uda się Wam to bo w takie gry się nie bawię 🤷‍♂️😉- napisał Kamil Bednarek.