Pilne! Wybuch na Manhattanie! W Nowym Jorku przed godz. 21.00 (3 rano czasu polskiego) w nowojorskiej dzielnicy Chelsea doszło do eksplozji. Według ustaleń policji, 29 osób jest rannych, ale ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Czy był to zamach? Wybuch na Manhattanie! W Nowym Jorku przebywa Andrzej Duda Bomba wybuchła w śmietniku, ale siła wybuchu była tak wielka, że popękały szyby w okolicznych domach. Policja podkreśla, że było to "celowe działanie", ale "na razie nie ma dowodu, na powiązania z terroryzmem". Nie wiadomo, kto mógł to zorganizować. Jak podaje CNN, policja znalazła też drugi ładunek - szybkowar połączony przewodami z telefonem komórkowym. Burmistrz Nowego Jorku zapewnił, że nie ma informacji o konkretnym zagrożeniu dla miasta. Nie będziemy zastraszeni. Mamy najlepszą policję w kraju - mówił Bill de Blasio. Z kolei jak podaje TVP Info, w Nowym Jorku przebywa obecnie Andrzej Duda . Prezydent Polski poleciał do USA by wziąć udział w 71. sesji ogólnej ONZ. Hotel, w którym mieszka Duda znajduje się 20 przecznic od miejsca wybuchu. W Nowym Jorku przebywają też inni przywódcy państw. Wybuch bomby w Nowym Jorku Video shows the aftermath of #Manhattan explosion, which has left at least 25 injured https://t.co/lwFl96s62K pic.twitter.com/yzA3v45Qe4 — Daily Mail US (@DailyMail) September 18, 2016 'Intentional bomb blast' injures 29 in Chelsea, with second device found in #Manhattan https://t.co/Z7xIxADKpP pic.twitter.com/oQBVuDcNHd — Telegraph News (@TelegraphNews) September 18, 2016 Polski prezydent jest bezpieczny. Marek Magierowski - dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta napisał na Twitterze, że wszystko jest pod kontrolą. Wybuch na Manhattanie miał miejsce ok. 20 przecznic od hotelu, w którym mieszka @AndrzejDuda i polska delegacja....