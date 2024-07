Magdalena Ogórek broni Agaty Dudy. Była kandydatka na urząd prezydenta postanowiła skomentować działalność Pierwszej Damy, która przez wiele gwiazd jest krytykowana za brak reakcji na ważne w Polsce sprawy. Żona prezydenta nie zabrała głosu m.in. w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Plany polityków podzieliły Polaków, a w całym kraju były organizowane protesty. O to, żeby Agata Duda zajęła stanowisko w kontrowersyjnej sprawie apelowała wówczas Paulina Młynarska, która za pośrednictwem Facebooka pokazała nagranie skierowane do żony Andrzeja Dudy.

My nie kupujemy tego, że pani jest apolityczna i że pani się nie angażuje a to dlatego, że wzięła pani bardzo czynny udział w kampanii prezydenckiej swojego męża i setki tysięcy kobiet zagłosowały na niego właśnie dlatego, że pani je do tego przekonywała. To dla nas bardzo ważne, żeby była pani dziś z nami. Zwracam się jako do matki, jako do nauczycielki, jak do siostry. Czekamy na panią- mówiła wówczas Paulina Młynarska.