W poniedziałek odbył się wielki finał czwartej edycji Top Model. Główna nagroda czyli kontrakt z agencją NEXT, okładka Glamour i 100 tysięcy złotych trafiły do Osi Ugonoh. Zwycięstwo ciemnoskórej modelki wywołało sporo emocji i zdaniem wielu jest znakiem na to, że poziom tolerancji w Polsce wciąż rośnie. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z takiego werdyktu. Przypomnijmy: Marcela Leszczak ostro o wygranej Osi Ugonoh: "Polacy, wstydźcie się!"

Wielki powrót programu do ramówki TVN wiązał się też ze sporymi nadziejami na wysoką oglądalność hitowego niegdyś formatu. W sieci pojawiły się właśnie oficjalne wyniki oglądalności show i władze stacji mają powody do zadowolenia. Top Model gromadził w tym sezonie średnio 2,2 miliona widzów, co dało mu pozycję wicelidera w tym paśmie nadawania. Największa popularnością cieszył się trzeci odcinek programu i finał - oba zgromadziły blisko 2,5 miliona widzów. Wpływy z reklam zaś wyniosły 20 milionów złotych.

Myślicie, że będzie piąta edycja?

