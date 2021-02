Od dziś nowe obowiązują nowe obostrzenia! Ważne zmiany - co i jak będzie otwarte?

Od 12 lutego decyzją rządu wchodzą w życie nowe zasady obostrzeń. Co się zmieni? Do pracy mogą wrócić hotele, pensjonaty, kina, teatry czy baseny w bardzo ostrym reżimie sanitarnym. Niestety siłownie wciąż pozostają zamknięte, a restauracje nadal mogą serwować swoje dania tylko w systemie na wynos.

Nowe restrykcje od 12 lutego - co się zmieniło?

W Polsce ruszyły szczepienia przeciwko koronawirusowi i choć nie obyło się bez kłopotów przy zapisach, ten fakt zdecydował o rozpoczęciu luzowania obostrzeń. Podczas wczorajszej konferencji prasowej, Mateusz Morawiecki poinformował, jakie restrykcje będą obowiązywać od 12 lutego. Najwięcej emocji wzbudził fakt, że do pracy mogą wrócić hotele czy pensjonaty, ale pod warunkiem, że będą one udostępniać tylko 50 procent swoich pokoi. Wyjazdy na wypoczynek nie będą więc już budzić tyle wątpliwości, co wcześniej.

Polski Holding Hotelowy poinformował, że po ogłoszeniu tej decyzji zainteresowanie turystów obiektami wypoczynkowymi znacznie wzrosło. Szczególnie popularnością cieszą się miejsca znajdujące się w górach i nad morzem. W najbliższy weekend w Zakopanem spodziewana jest bardzo duża ilość turystów. Jak podaje Polski Holding, może to być nawet 20 tysięcy osób.

Do pracy wracają także miejsca kulturalne, teatry, kina, oczywiście z zastrzeżeniem 50 procent zajętych miejsc na widowni, obowiązują także maseczki i zakaz konsumpcji. Zajęte może być co drugie miejsce, chyba że będą obok siebie siedzieć osoby mieszkające razem, czy rodzice z dziećmi.

Od 12 lutego wracają do pracy baseny, ale nie aquaparki. Branża fitness pozostaje nadal zamrożona. Znów można korzystać z obiektów na świeżym powietrzu takich jak korty tenisowe czy boiska.

Ponadto zostają otwarte kasyna, oczywiście z zastrzeżeniem sanitarnym, według którego w kasynie może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Pozostają otwarte galerie handlowe, nadal obowiązuje zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Powyższe obostrzenia obowiązują do 28 lutego.

W Polsce trwa proces szczepień przeciwko koronawirusowi. W najbliższych dniach szczepieni będą pedagodzy, by móc wrócić do pracy w szkołach.