Kasia Cichopek pokazała zdjęcia z gór, a w sieci zawrzało! "To można w czasie narodowej kwarantanny jeździć jednak?"

Najnowsze zdjęcia Katarzyny Cichopek wywołały prawdziwą burzę na Instagramie. Gwiazda serialu "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała swoim fanom fotki z wyprawy w góry, a internauci zastanawiają się, jak to możliwe, że aktorka i jej bliscy wypoczywają w górach, kiedy w Polsce obowiązuje "narodowa kwarantanna" i ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli, które są dostępne tylko dla medyków czy służb mundurowych.

Internauci oburzeni podróżami gwiazd

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce już od kilku miesięcy obowiązuje wiele obostrzeń. Przed świętami Bożego Narodzenia władze poinformowały, że wydłużają "etap odpowiedzialności" aż do 17 stycznia 2021 roku. I chociaż od dziś (4 stycznia) dzieci w całej Polsce rozpoczęły ferie zimowe, to przez ograniczenie działałności hoteli czy pensjonatów zdecydowana większość uczniów w tym roku spędzi je we własnych domach.

Minister zdrowia już od kilku tygodni apeluje, żeby nie planować wyjazdów zimowych. W tym roku Polacy mogą tylko pomarzyć o wypoczynku w górach dlatego kiedy Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci fotki z rodzinnego wyjazdu w góry w sieci zawrzało! Część internautów jest naprawdę wściekła!

- To można w czasie narodowej kwarantanny i pandemii jeździc jednak? To po co ja tyle mc siedze w domu?

- Narodowa kwarantanna??, nie dla wszystkich.

- Przykre troszkę bo tez mam dwie dziewczyny ktorewe ferie siedzą w domu a chciałyby zobaczyć śnieg wkurza mnie fakt ze celebry i maja jakieś przywileje w kwarantannie nie pomyslala Pani ze innym moze byc zwyczajnie przykro i smutno niech jeszcze pokaze Pani dzieci na sankach .......

- Podobno jest zakaz wyjazdów na ferie 🤫🤫🤫- komentują uburzeni internauci.

Pozostali fani stanęli w obronie aktorki, sugerując, że być może gwiazda odwiedziła tam swoją rodzinę. Sporo krytycznych komentarzy pojawiło się również pod fotkami Małgorzaty Sochy, która pokazała relację z zimowego wyjazdu.

- Trochę smutno kiedy człowiek siedzi w domu na 'narodowej kwarantannie' i ogląda takie zdjęcia i czyta posty 😐 niektórzy zostali w domach, z racji, że hotele, pensjonaty rzekomo zamknięte. No ale cóż...

- Ciekawe, gdzie? We własnym ogródku, skoro kurorty górskie zamknięte?

- Strasznie to slabe Pani Malgosiu. Wszyscy sie chwala jak to lamia polski lockdown, ale po osobach publicznych spodziewalabym sie czegos wiecej...No cos🙊- czytamy w komentarzach pod fotkami aktorki.

Co o tym myślicie?

Zobacz także: Afera szczepionkowa: Krystyna Janda, Maria Seweryn i Wiktor Zborowski zaszczepieni poza kolejnością. Gwiazdy słono się tłumaczą

Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcia z gór.

Internauci są również oburzeni fotkami Małgorzaty Sochy.