Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie obyło się bez problemów!

Polacy rejestrują się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. W piątek 15 stycznia ruszyły zapisy, jednak już na samym początku pojawiło się sporo problemów. Według doniesień portalu businessinsider.com.pl tuż po północy na stronie pacjent.gov.pl pojawiała się informacja o przerwie technicznej lub trwających pracach serwisowych. A jak proces rejestracji komentują internauci?

Już wkrótce rozpoczną się ogólnopolskie szczepienia przeciwko COVID-19. Dziś szczepieni są medycy i osoby pracujące w placówkach medycznych, jednak już niedługo szczepionkę będzie mógł otrzymać każdy. Na początku zaszczepieni zostaną seniorzy, ale od dziś na stronie www.gov.pl/szczepimysie, klikając na "zgłoszenie" może zarejestrować się każdy, kto również chce otrzymać szczepionkę. Jakie problemy z zapisami mieli internauci? Spora część osób bez problemu wypełniła zgłoszenie i otrzymała wiadomość zwrotną, jednak nie wszyscy!

- Nic na stronie nie działa jest 7:44 i na infolinii można się dowiedzieć ze jest błąd i trwają prace... Jak zwykle w naszym kraju... - Ja należę do grupy 2, tak wiec będę szczepiony po 70+. Gdy nastąpiła godzina 00,01 próbowałem się zarejestrować. Jednak ponad 40 minut wyświetlał się komunikat, o przerwie technicznej. Udało mi się wyrazić wolę szczepienia dopiero przed godz. 01.00. Jednak e-mail zwrotny, niezbędny w celu potwierdzenia rejestracji dotarł dopiero o 3.45. Tak wiec wolę swoją wyraziłem wstępnie się zarejestrowałem. Ale nocka nieprzespana. - Niestety nie udało się. Nie dość, że formularz był dostępny grubo po północy, to jeszcze maila nikt nie otrzymał z mojej rodziny która się zgłosiła - kontakt24.tvn24.pl cytuje wiadomości wysłane przez internautów.

Rejestracja nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem na szczepienie jednak osoby, które to zrobią w chwili rozpoczęcia szczepień danego rocznika będą mogły umówić się na konkretny termin szczepienia w pierwszej kolejności.

To będzie taki czas dedykowany wyłącznie osobom, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się i wtedy tylko one będą miały dostęp do rejestracji, a potem wszystkie pozostałe osoby z danej grupy – czy wiekowej, czy zawodowej – Michał Dworczyk, pełnomocnik ds. szczepień.