Jest decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powrotu dzieci do szkół. Nauka zdalna zostaje przedłużona!

Minister Edukacji Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej poinformował, że dzieci w klasach od 4. do szkoły średniej, pozostają w trybie nauczania zdalnego tak, jak dotychczas. Uczniowie młodszych klas od 1. do 3. nadal będą uczyć się stacjonarnie. Przedszkola działają bez zmian. Do kiedy obowiązuje decyzja ministra?

Szef MEN: "na najbliższe dwa tygodnie pozostaje obecny stan obostrzeń"

Przemysław Czarnek ogłosił, że do końca lutego uczniowie będą uczęszczać na tych samych zasadach co do tej pory:

Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego - klasy I-III w trybie stacjonarnym, pozostali w trybie zdalnym - wyjaśnił.

Oprócz tego nadal obowiązuje rozporządzenie o możliwości organizowania zajęć indywidualnych bądź w bardzo małych grupach, uczniów przygotowujących się do zdania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Klasy ósme i maturalne bardzo często korzystają i będą nadal korzystały w kolejnych tygodniach z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach. Organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne.

Ruszają także szczepienia nauczycieli. Wiceminister edukacji, Marzena Machałek, poinformowała, że 268 tys. nauczycieli jest zarejestrowanych na szczepienia. Są to osoby w grupie wiekowej do 60. roku życia. Reszta nauczycieli będzie mogła zapisać się na szczepienia od poniedziałku, 15. lutego od godziny 8:00.

Podczas konferencji Przemysław Czarnek poinformował, że wśród nauczycieli szkolnych wciąż są przeprowadzane testy na obecność COVID-19. Na ten moment przetestowano już 19 tysięcy osób. W przyszłym tygodniu ma się zacząć testowanie nauczycieli przedszkolnych.

Kiedy dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego lub chociaż hybrydowego? Przemysław Czarnek wyjaśnił, że od grudnia jest rozważanych aż pięć rozwiązań, jednak wprowadzenie któregokolwiek z nich jest ściśle zależne od sytuacji pandemicznej w naszym kraju. Musimy więc czekać na kolejną decyzję, która zapadnie pod koniec lutego.

Zobacz także: Przemysław Czarnek ogłasza duże zmiany w szkołach! "Zakończenie tej pedagogiki wstydu". Co to onacza?

Przemysław Czarnek podczas konferencji potwierdził, że nauczanie dzieci i młodzieży w szkołach pozostaje do końca lutego na tych samych zasadach.