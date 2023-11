Teraz już to wie! Meghan Markle poznała tajemnicę swojego męża, księcia Harry'ego! Często dopiero po tym, jak para ze sobą zamieszka, zaczynają na jaw wychodzić różne wady czy przyzwyczajenia partnerów. Meghan po kilku miesiącach życia z Harrym pod jednym dachem, poznała już jego nawyki, a nawet pewną obsesję! O co chodzi?

Okazuje się, że Harry po swoim ojcu księciu Karolu, odziedziczył nie tylko nienaganne maniery ( i tendencję do łysienia w młodym wieku), ale też zamiłowanie do ekologii. Nie jest tajemnicą, że Karol niezwykle dba o środowisko i propaguje oszczędzanie energii.

- On jest pedantem, jeśli chodzi o gaszenie świateł. I to jest coś, na punkcie czego też mam obsesję - powiedział książę Harry o swoim ojcu Karolu w dokumencie dla BBC One.