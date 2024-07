1 z 13

Do sieci trafił nowy zwiastun trzeciej części "Greya"! "Nowe oblicze Greya" będzie miało swoją premierę w lutym 2018 roku. Będzie to jednocześnie ostatnia część trylogii i zakończenie historii miłosnej Anastazji i Christiana. Producenci już teraz podgrzewają atmosferę przed premierą filmu. Raz po raz w internecie pojawiają się kolejne zdjęcia czy krótkie filmiki z "Nowego oblicza Greya". Zapowiada się niezwykle ciekawie! Jak zakończą się przygody Any i Christiana? Mamy najnowszy trailer z niepublikowanymi dotąd scenami! Zobaczcie!

