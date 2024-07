Zakończoną w sobotę Eurowizję możemy uznać za udaną - po wielu latach udało nam się zająć miejsce w pierwszej piętnastce najlepszych krajów, choć gdyby nie głosowanie jurorów, to mogliśmy liczyć na pierwszą piątkę. Utwór "My Słowianie - We Are Slavic" do dziś jest wielkim hitem, podobnie jak kolejny singiel duetu Donatan i Cleo "Cicha woda". Przypomnijmy: Nowy teledysk Donatan i Cleo. Przebije "My Słowianie"?

W ramach niespodzianki i podziękowania za oddane głosy, muzycy zdecydowali się nakręcić teledysk do piosenki "Slavica". Realizacja przebiegała w błyskawicznym tempie, ponieważ przed kilkoma minutami utwór pojawił się w sieci. Piosenka została napisana po angielsku i w zamiarze ma dotrzeć do europejskich odbiorców, którzy w sobotę nas nie docenili.

Jak wam się podoba nowe wideo Donatana i Cleo?

