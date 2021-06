Powstaje nowy grób Piotra Woźniaka-Staraka. Na Powązkach stanął ogromny grobowiec [ZDJĘCIA]

Zakończył się drugi dzień uroczystości pogrzebowych Piotra Woźniaka-Staraka . Wczoraj, 29 sierpnia, odbyła się msza pogrzebowa w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą , w której każdy mógł uczestniczyć i pożegnać producenta filmowego. Natomiast dziś, 30 sierpnia, odbyło się prywatne pożegnanie Piotra Woźniaka-Staraka w gronie rodziny i przyjaciół na mazurskiej posiadłości Staraków w Fuledzie. Początkowo mówiło się, że prochy Piotra Woźniaka-Staraka zostaną rozsypane w jeziorze, ukochanym miejscu producenta, jednak sanepid nie wyraził na to zgody . Jak informuje "Super Express", rodzina Piotra Woźniaka-Staraka zdecydowała jednak o innym rodzaju pochówka. Gdzie spoczął Piotr Woźniak-Starak? "Super Express" pojawił się na miejscu w Fuledzie i na bieżąco informował o przygotowaniach do stypy. Korespondent tabloidu dowiedział się, że już od godziny 8 kelnerzy dekorowali salę i nakrywali stoły czarnymi obrusami. Na jaw wyszło, co spożywali żałobnicy w trakcie obiadu. Gazecie udało się także dotrzeć do informacji, gdzie spoczął Piotr Woźniak-Starak. Około godziny 16:00 trumna z ciałem Piotra Woźniaka-Staraka została przetransportowana do mauzoleum przy posiadłości rodziny Staraków. "Super Express" informuje, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka złożono w specjalnie przygotowanym miejscu. Najbliższa rodzina i przyjaciele po raz ostatni pożegnali Piotra, a on spoczął na swojej ukochanej mazurskiej ziemi. Piotr Woźniak-Starak zginął w wieku 39 lat na jeziorze Kisajno Piotr Woźniak-Starak był mężem Agnieszki Woźniak-Starak