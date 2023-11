Anna Lewandowska opublikowała w sieci nowe zdjęcie z Klarą! Córeczka Ani i Roberta Lewandowskich urodziła się dokładnie 4 maja 2017 roku- kilka miesięcy temu Klara skończyła więc dwa latka. Dziewczynka jest oczkiem w głowie swoich rodziców i często towarzyszy im w dalekich podróżach. Teraz nie mogło jej zabraknąć na kolejnym obozie treningowym Ani w Dojo Stara Wieś. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak dziewczynka trenuje razem ze swoją mamą, a teraz na Instagramie pojawiło się jej nowe zdjęcie. Ania Lewandowska pokazała piękną fotkę z córką, a przy okazji opublikowała wzruszajacy wpis o macierzyństwie.

Anna Lewandowska w swoim wpisie na Instagramie zdradziła, jak wiele daje jej macierzyństwo. Trenerka podziękowała córce za to, że jest jej nauczycielką życia! Pod wzruszającym wpisem pojawiło się nowe zdjęcie Ani i Klary.

Jak wpis i zdjęcie z Klarą skomentowali internauci?

- Klarka jest cudowna ???????? dzieci uczą cierpliwości ... i chyba pokazują nam nasza lepsza stronę ..

- Cudownie na Was patrzeć ????❤️

- Cudowne zdjęcie, oddaje wszystko ❤️ a bycie mamą, to najlepsze, co może kobietę w życiu spotkać ????????- pisali fani.