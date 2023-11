Anna i Robert Lewandowscy niemal "żyją na walizkach". Para bardzo często podróżuje i to niekoniecznie razem. Codziennością dla Anny i Roberta są długie rozłąki i związek na odległość. Parze jednak to nie szkodzi, bo od lat tworzy wyjątkowo udaną relację. Z pewnością umacniają ją powroty i pełne czułości powitania. Teraz Anna Lewandowska pokazała, jak stęskniona Klara wita się z tatą. To bez wątpienia najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie!

Stęskniona Klara Lewandowska wita się z tatą

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie ppublikuje mnóstwo zdjęć i to nie tylko tych związanych ze swoją pracą. Trenerka chętnie pokazuje również, jak wygląda jej prywatne życie. Tym razem pokazała swoim fanom, jak wyglądają powitania w jej rodzinie po długiej rozłące - stęskniona Klara rzuciła się w ramiona Roberta.

Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów... Nasze życie ciągle na walizkach, w samolotach, w podróży. Uwielbiamy powroty do domu???? Tatusiu, tatusiu ???? - napisała Anna Lewandowska.

Fani zachwycili się zdjęciem, co wcale nas nie dziwi. Wśród komentarzy można było także zobaczyć wpisy wielu gwiazd. Zdjęcie skomentowały m.in. Małgorzata Rozenek, Małgorzata Socha i Kasia Zielińska czy Joanna Moro.

Nie sądzicie, że powitanie Roberta i Klary to naprawdę przesłodki widok?

Lewandowscy od lat tworzą wyjątkowo udany związek mimo częstych wyjazdów i rozłąk

