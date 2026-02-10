Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, opuścił szpital 6 lutego po ponad tygodniowej hospitalizacji związanej z infekcją. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że Kaczyński zakończył leczenie w placówce medycznej, ale zgodnie z zaleceniami lekarzy pozostanie jeszcze przez kilka najbliższych dni w domu na warszawskim Żoliborzu. Działacze partii podkreślają, że stan zdrowia prezesa uległ znacznej poprawie.

Jarosław Kaczyński nie przestał "dyrygować okrętem" PiS w szpitalu

Podczas hospitalizacji Jarosław Kaczyński nie przestał pełnić funkcji lidera swojej partii. Według relacji polityków PiS, przez cały czas był w stałym kontakcie telefonicznym z działaczami i na bieżąco koordynował działania ugrupowania. Jeden z polityków przyznał:

Prezes tak przechodził tę infekcję, że był w stanie, podlegając leczeniu i bieżącej obserwacji, że tak powiem, dyrygować naszym okrętem - powiedział jeden z polityków PIS w rozmowie z ,,Faktem''

Zatem PiS działało bez większych zakłóceń mimo nieobecności prezesa w ostatnich dniach.

Czy Jarosław Kaczyński pojawi się na miesięcznicy smoleńskiej 10 lutego?

Po powrocie Jarosława Kaczyńskiego do domu kluczowym pytaniem pozostaje, czy pojawi się on na najbliższej miesięcznicy smoleńskiej zaplanowanej na 10 lutego. Większość działaczy PiS, pytana o plany lidera, przyznaje, że nie wie, czy Kaczyński weźmie udział w uroczystościach. Rzeczniczka PiS Barbara Bartuś zapytana przez Fakt o nadchodzące uroczystości podkreśliła, że odbędą się zgodnie z wcześniejszymi planami.

Wtorkowa miesięcznica nie jest zagrożona i odbędzie się zgodnie z planem. Nie ma powodów, by miało być inaczej. To, czy pojawi się prezes, okaże się najpewniej dopiero we wtorek. Jako klub mamy zamówioną mszę na wszystkie miesiące. Znając prezesa, można przypuszczać, że jeśli tylko będzie mógł, weźmie udział. przekazała posłanka PiS

Politycy PiS zapewniają obecność partii na uroczystościach, niezależnie od decyzji prezesa

Choć przyszłość udziału Jarosława Kaczyńskiego w miesięcznicy smoleńskiej pozostaje niewiadomą, przedstawiciele PiS zapowiadają swoją obecność podczas wydarzenia. Po zamówionej przez klub mszy ma też odbyć się składanie wieńców. Jak zapewniła Barbara Bartuś, przedstawiciele PiS na pewno będą obecni podczas uroczystości.

Przedstawiciele partii na pewno będą obecni. Dla nas najważniejsza jest msza. Spotykamy się o godzinie 8, a następnie składamy wieńce. dodała

