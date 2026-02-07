Jarosław Kaczyński, 76-letni prezes Prawa i Sprawiedliwości, przez ostatni tydzień znajdował się w szitalu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami trafił do szpitala z powodu infekcji. W trakcie pobytu w placówce Kaczyński miał wysoką gorączkę, która miała być już zbita podczas pierwszego dnia hospitalizacji. Wiadomo już, że Jarosław Kaczyński opuścił szpital, ale nie wrócił do swojego mieszkania, w którym trwa remont. Co dalej z jego zdrowiem polityka PiS?

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala

Jarosław Kaczyński przebywał w wojskowym szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie. Pobyt trwał ponad tydzień. Pomimo choroby, rzecznik PiS Rafał Bochenek informował, że Kaczyński pozostawał aktywny i koordynował działania partii i był na bieżąco informowany o wszystkich wydarzeniach politycznych.

Jarosław Kaczyński opuścił szpital

Po dłuższej hospitalizacji 6 lutego 2026 roku Jarosław Kaczyński w końcu mógł opuścił szpital. Wyszedł o własnych siłach tylnym wyjściem, w asyście ochroniarzy. Pod szpital podjechała limuzyna, którą przewieziono prezesa PiS w inne miejsce niż jego dom na Żoliborzu. Ze względu na trwający tam remont, Kaczyński tymczasowo zamieszkał w mieszkaniu swojego brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego.

Jarosław Kaczyński choć czuje się już lepiej, jednak nadal potrzebuje czasu na pełne dojście do zdrowia. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, przez kilka kolejnych dni pozostanie w domowej rekonwalescencji, o czym poinformował rzecznik partii.

Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu. Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS, nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski - napisał w serwisie X rzecznik partii Rafał Bochenek

Gdzie mieszka obecnie Jarosław Kaczyński?

Zamiast wrócić do swojego domu na warszawskim Żoliborzu, Kaczyński trafił do mieszkania Jana Marii Tomaszewskiego. Jak informuje "Super Express" w bliźniaku prezesa PiS trwają aktualnie intensywne prace remontowe przeprowadzane przez sąsiadów. Hałas związany z remontem mogłyby zakłócić proces powrotu do zdrowia, stąd decyzja o chwilowej zmianie zamieszkania.

Brat cioteczny prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski, już wcześniej opiekował się Kaczyńskim i odwiedzał go codziennie podczas pobytu w szpitalu. Tym samym zapewnia mu teraz spokojne i dogodne warunki do powrotu do zdrowia.

fot. Marysia Zawada/REPORTER

