Jarosław Kaczyński w szpitalu – co się dzieje z prezesem PiS?

28 stycznia 2026 r. media obiegła informacja, że Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, trafił do jednego z warszawskich szpitali. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, potwierdził tę informację w rozmowie z dziennikarzami, informując, że Kaczyński przechodzi badania, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zaznaczył również, że hospitalizacja potrwa kilka dni. Ten nagły zwrot wydarzeń wywołał poruszenie opinii publicznej, szczególnie że stan zdrowia lidera PiS od lat budzi zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Obecna hospitalizacja związana jest z infekcją dróg oddechowych.

Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie był wielokrotnie hospitalizowany

Nie po raz pierwszy w ostatnim czasie Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. W lutym 2025 r. przebywał w Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie jako tzw. „pacjent NN”. Jak informował Onet, pobyt był związany z rutynowymi badaniami kardiologicznymi. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, potwierdził wówczas, że były to zaplanowane procedury diagnostyczne. Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że prezes miał już wcześniej problemy zdrowotne.

W maju 2018 r. Jarosław Kaczyński trafił do szpitala wojskowego w związku z ostrym stanem zapalnym stawu kolanowego. Poseł Marek Suski przekazywał wtedy, że "jest dobrze, wszystko jest w porządku". Hospitalizacja trwała 30 dni.

W późniejszych latach prezes PiS przeszedł dwie operacje wszczepienia endoprotezy kolanowej - pierwszą w 2019 r., a drugą w 2022 r. Każdy z tych zabiegów wiązał się z długą i trudną rekonwalescencją. W 2016 r. Kaczyński przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Była to wizyta kontrolna w ramach rutynowych badań.

Problemy zdrowotne prezesa Jarosława Kaczyńskiego trwają od lat

Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był przedmiotem licznych spekulacji medialnych już wcześniej. Po 2010 r., w trudnym okresie po katastrofie smoleńskiej i intensywnej kampanii prezydenckiej, pojawiły się pierwsze doniesienia co do kondycji psychofizycznej lidera PiS.

W 2014 r. zwrócono uwagę na jego nieobecność podczas obchodów 25-lecia wolności, w których uczestniczył m.in. prezydent USA Barack Obama. Politycy PiS tłumaczyli wówczas, że Kaczyński poddawał się ważnym badaniom. Kolejne sygnały pojawiły się w 2015 r., kiedy - według doniesień tygodnika "Newsweek" - miał zasłabnąć podczas spotkania z wyborcami.

Jakie choroby przeszedł Jarosław Kaczyński?

Wiadomo, że Jarosław Kaczyński przeszedł dwie operacje wszczepienia endoprotez stawów kolanowych. Tego typu zabiegi są szczególnie wymagające u starszych pacjentów i niosą ryzyko powikłań, takich jak zakrzepica czy spadek wydolności układu krążeniowo-oddechowego.

Dlatego też wskazana jest stała opieka kardiologiczna. Prawdopodobnie z tego powodu prezes PiS poddawał się w ostatnich latach rutynowym badaniom kardiologicznym. Utrudniona mobilność po zabiegach kolanowych może również wpływać na ogólne samopoczucie i kondycję.

