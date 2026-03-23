Masza Graczykowska była znaną influencerką i youtuberką, o której zrobiło się głośno kilka lat temu za sprawą przyjaźni i głośnego konfliktu z Agatą Fąk, znaną jako Fagata. Masza, a właściwie Maria, od dłuższego czasu zmagała się z osobistymi problemami, czego nie ukrywała przed fanami. Jej śmierć była jednak szokiem dla wszystkich. Prokuratura natychmiast wszczęła śledztwo, próbując ustalić, jak doszło go zgonu młodej influencerki. Co wiadomo?

Decyzja prokuratury ws. śledztwa po śmierci Maszy Graczykowskiej

Śledczy w Warszawie nadal ustalają przyczynę zgonu Maszy Graczykowskiej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała jednak, że nie będzie przekazywać kolejnych informacji na temat postępowania. Powodem ma być dobro prowadzonej sprawy oraz ochrona osób najbliższych, które chcą w spokoju kultywować pamięć zmarłej. W praktyce oznacza to ograniczenie komunikatów do niezbędnego minimum i brak kolejnych aktualizacji, na które czekało wiele osób śledzących sprawę w sieci.

Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udzielamy szerszych informacji w tej sprawie, posiłkując się dobrem osób najbliższych do kultywowania pamięci osoby zmarłej. Kwalifikacja prawna nie uległa zmianie, śledztwo trwa przekazał w rozmowie z Plejadą prok. Piotr Antoni Skiba.

Nagła śmierć Maszy Graczykowskiej

8 marca policja odnalazła ciało 25-letniej twórczyni internetowej w jej warszawskim mieszkaniu. Po potwierdzeniu informacji o zgonie uwaga opinii publicznej skupiła się na wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. W ramach dotychczasowych czynności wykonano sekcję zwłok. Z przekazanych informacji wynika, że nie ujawniła ona udziału osób trzecich. Jednocześnie zdecydowano o kontynuowaniu działań: zaplanowano badania toksykologiczne i histopatologiczne.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie artykułu 155 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci. W miniony weekend odbył się pogrzeb młodej influencerki. Jak dowiedzieliśmy się z nielicznych publikacji w mediach, w trakcie ceremonii wypuszczono do nieba białe balony. W przestrzeni publicznej pojawiła się też informacja, że Masza Graczykowska w jednym ze swoich nagrań wspomniała o wykupionym miejscu na cmentarzu w Bydgoszczy.

