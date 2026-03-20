Śmierć Maszy Graczykowskiej wciąż wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Ciało 25-letniej influencerki odnaleziono 8 marca w jej mieszkaniu w Warszawie. Prokuratura podała, że sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich, a jednocześnie zlecono dodatkowe badania. W mediach społecznościowych właśnie pojawiło się oświadczenie jej byłej koleżanki.

Nie żyje Masza Graczykowska

W sprawie, którą żyje internet, pojawiły się nowe, kluczowe informacje. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała wstępne ustalenia po sekcji zwłok Maszy Graczykowskiej. Ciało 25-letniej influencerki odnaleziono 8 marca w jej mieszkaniu w Warszawie. Na miejscu wykonano oględziny z udziałem prokuratora, a następnie przeprowadzono sekcję. Równolegle zapadła decyzja o zleceniu dodatkowych badań, bo śledczy wciąż wyjaśniają okoliczności tragedii.

Z ustaleń przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wynika, że przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich. Jednocześnie śledczy zlecili dodatkowe badania, a postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. To ten kierunek, który przyjmowany jest przy nieustalonych przyczynach zgonu, zanim pojawią się wyniki kolejnych czynności.

Fagata zabrała głos ws. Maszy Graczykowskiej

Masza Graczykowska była znana z działalności w mediach społecznościowych i na YouTube, gdzie publikowała m.in. vlogi oraz materiały typu mukbang. Jej rozpoznawalność wiązano również z medialnym konfliktem z Fagatą. Kilka lat temu łączyła je silna przyjaźń, która nieoczekiwanie została zakończona przez głośny spór.

Mimo to Agata Fąk zdecydowała się zabrać głos ws. nagłej śmierci byłej koleżanki. Jak poinformowała, zdecydowała się odwołać swój koncert, który początkowo był zaplanowany w dniu i w miejscu, w którym, jak się później okazało, odbędzie się pogrzeb Maszy.

Dzisiaj ukazała się moja EP-ka, a koncert w Bydgoszczy miał być jej pierwszym odsłuchem. W związku z pogrzebem bliskiej mi kiedyś osoby, który odbywa się w tym mieście, podjęłam jednak decyzję o przełożeniu koncertu

Agata Fąk odniosła się także bezpośrednio do relacji z Maszą.

Od kilku lat nie miałyśmy kontaktu, ale to wciąż trudna i smutna sytuacja, gdy odchodzi tak młoda osoba. Dotychczas nie zabierałam głosu z szacunku dla tej tragedii, ale dziś chciałabym złożyć szczere kondolencje rodzinie

Śmierć Maszy Graczykowskiej wciąż rodzi więcej pytań, niż odpowiedzi. Przypominamy również, że doniesienia o tej tragedii krążyły w mediach przez kilka dni zanim zostały oficjalnie potwierdzone.

Faata zabrała głos ws. śmierci Maszy Graczykowskiej

