Masza Graczykowska nie żyje. Informację o śmierci influencerki i youtuberki potwierdziła prokuratura. Jak przekazano, ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. Znana influencerka zmarła w wieku 25 lat. Sprawą zajmują się śledczy, a działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Nie żyje Masza Graczykowska

W sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej prowadzone są czynności, których celem jest ustalenie szczegółów zdarzenia. Prokuratura informuje, że ciało zostało zbadane, przeprowadzono sekcję zwłok, a następnie zarządzono dodatkowe badania.

Ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. W oględzinach brał udział prokurator. Została wykonana już sekcja zwłok, ale zarządzono jeszcze dodatkowe badania powiedział prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Faktem.

Niepokój o Maszę Graczykowską trwał w sieci już od kilku dni. Uwagę internautów zwróciła też zmiana zdjęcia profilowego matki 25-latki na czarne. Wszyscy czekali jednak na oficjalne wieści, niestety, te okazały się być tragiczne.

Masza Graczykowska mówiła publicznie o zdrowiu psychicznym

W 2024 roku Masza Graczykowska otwarcie informowała o trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych przekazała, że miała za sobą próbę samob*jczą oraz że doświadczyła śmierci klinicznej, która miała trwać trzy minuty.

Masza Graczykowska była znana z aktywności w sieci jako influencerka i youtuberka. Jej nazwisko pojawiało się także w kontekście relacji z Fagatą: najpierw przyjaźni, a później konfliktu.

Jeśli odczuwasz potrzebę wsparcia, zmagasz się z lękiem lub smutkiem albo masz myśli samobójcze, możesz skontaktować się z bezpłatnymi liniami wsparcia:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Infolinia oferująca wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów w sytuacjach kryzysowych

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 — kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

Możesz też zgłosić się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK).

