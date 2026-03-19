Masza Graczykowska nie żyje. Miała tylko 25 lat
Masza Graczykowska nie żyje. Prokuratura potwierdziła śmierć influencerki i youtuberki, która zmarła w wieku 25 lat. Jak podają śledczy, ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. Okoliczności są badane: wykonano sekcję zwłok i zlecono dodatkowe badania.
Niepokój o Maszę Graczykowską trwał w sieci już od kilku dni. Uwagę internautów zwróciła też zmiana zdjęcia profilowego matki 25-latki na czarne. Wszyscy czekali jednak na oficjalne wieści, niestety, te okazały się być tragiczne.
Masza Graczykowska mówiła publicznie o zdrowiu psychicznym
W 2024 roku Masza Graczykowska otwarcie informowała o trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych przekazała, że miała za sobą próbę samob*jczą oraz że doświadczyła śmierci klinicznej, która miała trwać trzy minuty.
Masza Graczykowska była znana z aktywności w sieci jako influencerka i youtuberka. Jej nazwisko pojawiało się także w kontekście relacji z Fagatą: najpierw przyjaźni, a później konfliktu.
Jeśli odczuwasz potrzebę wsparcia, zmagasz się z lękiem lub smutkiem albo masz myśli samobójcze, możesz skontaktować się z bezpłatnymi liniami wsparcia:
- 800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
- 800 12 12 12 — Infolinia oferująca wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów w sytuacjach kryzysowych
- 116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 116 123 — kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
Możesz też zgłosić się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK).
